Il teaser trailer ufficiale di Frank & Zed – un promettente film horror – è appena stato pubblicato online. Si tratta di una pellicola splatter in cui appaiono alcuni pupazzi realizzati dall’artista e regista Jesse Blanchard.

Il breve filmato offre agli appassionati l’opportunità di apprezzare la qualità costruttiva dei pupazzi e delle varie animazioni. L’aspetto che più colpisce è l’enorme quantità di burattini complessi (circa 40), le ampie ambientazioni e, tenendo in considerazione il genere di riferimento, gli effetti visivi (quali, ad esempio, gli schizzi di sangue).

Il film è ambientato in un mondo in cui un malvagio mago è stato ucciso con alcune armi maledette. Due servitori, Frank e Zed, sono riusciti successivamente a sopravvivere per secoli. I due decidono di collaborare, fino a quando i loro corpi non iniziano a crollare. Il lord reggente di un vicino villaggio innesca una maledizione, mandando alcuni abitanti nel bosco. Frank – dopo aver incontrato i civili – li scambia per delle minacce e decide di ucciderli, servendo il loro cervello all’amico Zed. Quest’ultimo inizia però ad avere degli istinti che aveva abbandonato tempo prima. Gli abitanti del villaggio trovano le armi maledette e decidono di andare a uccidere i due mostri, la cui amicizia è nel frattempo in crisi. Riusciranno Frank e Zed a salvarsi?

Non è ancora stata annunciata la data d’uscita del film. Il trailer offre però l’opportunità di apprezzare lo stile e l’abilità di Jesse Blanchard, che ha realizzato il film in 7 anni. Inizialmente, l’artista ha deciso di lavorare esclusivamente durante il week-end, ma – dopo aver ottenuto dei fondi con una campagna di crowdfunding – si è dedicato maggiormente a Frank & Zed.