Fedez come Morgan a Sanremo 2020, a poche ore dall’annuncio dell’arrivo del suo secondo figlio. Il rapper di Rozzano è intervenuto sui social servendosi del tormentone sanremese Che Succede? pronunciato da Morgan nel momento in cui Bugo decise di lasciare il palco dell’Ariston nel bel mezzo dell’esibizione con testo modificato, ricevendo l’immediata risposta di Bugatti.

Scrive Christian Bugatti:

“Tutto ok Fedez sto bene, da oggi in poi mi farò chiamare Bugoz! E intanto complimenti a te e Chiara per il secondo in arrivo!“

La reazione ha scatenato l’immediata ilarità degli utenti, che hanno ricordato con piacere l’episodio di Sanremo, quello che ha contraddistinto l’intera edizione guidata da Amadeus. A ogni Che Succede? si scatena quindi l’associazione con quanto accaduto a Sanremo e del quale si è diffusamente parlato, prima che arrivasse la pandemia.

Fedez e Chiara Ferragni hanno appena annunciato di aspettare il secondo figlio, dichiarazione che hanno fatto attraverso il figlio Leone che ha mostrato orgogliosamente l’ecografia del prossimo arrivo dei Ferragnez. La voce di una seconda gravidanza si era rincorsa nelle scorse settimane, ma mancava l’annuncio ufficiale.

La coppia ha festeggiato il secondo anniversario il 1° settembre scorso. I due erano convolati a giuste nozze dopo la nascita del primo figlio Leone, che hanno avuto a Los Angeles a marzo 2018.

Nei giorni scorsi, Fedez è tornato alla musica con il rilascio del nuovo singolo Bella Storia. Il brano farà parte del nuovo album di inediti che sarà pubblicato a breve e che darà un seguito naturale a Paranoia Airlines, che aveva destinato al mercato dopo la fine della collaborazione con J-Ax.

Per il momento, Fedez ha dovuto rinunciare ai concerti a causa dell’emergenza Coronavirus che ancora imperversa in Italia. I live non inizieranno prima del 2021, con i concerti rimandati che iniziano a essere in forse anche per la prossima annata.