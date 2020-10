Emma a X Factor 2020 rimprovera un concorrente che si presenta sul palco svogliato e sbadigliando. Si chiama Ngaty ed è un rapper, Alessandro è il suo nome all’anagrafe e ha fatto arrabbiare la giudice Emma Marrone nel corso delle audizioni.

Abbiamo assistito al rimprovero di Emma durante il terzo ed ultimo appuntamento delle Auditions trasmesso ieri sera su Sky Uno e in replica stasera in chiaro.

Ngaty porta a X Factor il suo inedito Rock ‘n’ Roll dalle taglienti rime rap. Già nel backstage, il giovane dà prova della sua stanchezza, sbadigliando e mostrandosi annoiato nonché particolarmente stanco. Sul palco la situazione non cambia.

Dopo essersi esibito, Alessandro sbadiglia anche davanti ai quattro giudici di X Factor 2020 – Emma Marrone, Mika, Manuel Agnelli e Hell Raton. I giudici gli chiedono spiegazioni ipotizzando la sua stanchezza e lui risponde in modo affermativo: è uscito con gli amici la sera precedente e ha dormito poco dopo essere rincasato a notte fonda.

Emma Marrone non ha apprezzato la sua risposta e lo ha rimproverato ricordandogli che se realmente intende lavorare nel mondo della musica, si deve preparare a notte insonni e di sacrifici.

Le parole di Emma:

“Questo lavoro è fatto di attese, di orari tardi e magari la mattina dopo ti devi svegliare presto. Quindi se vieni qua devi venire con gli occhi di fuori e con la fame di dire sono qua e voglio fare questo. Invece vieni qua e sbadigli come se ci stessi facendo un favore“

Nonostante lo scontro immediato, Emma Marrone non ha potuto fare a meno di notare che il brano del rapper avrebbe potuto avere del potenziale. Per questo motivo – ed apprezzandone in modo particolare il ritornello – il voto di Emma è un lasciapassare per la prossima fase. Per lei, nonostante gli sbadigli, il concorrente merita di superare le audizioni.

Non la pensano allo stesso modo, però, Manuel Agnelli e Hell Raton che lo bloccano con un secco “no” rendendo ininfluente il voto di Mika, quarto giudice. Ngaty non ha potuto fare altro che scusarsi per il suo atteggiamento sul palco ma il suo percorso a X Factor per il momento si ferma.