Elodie interpreta Volo Via, brano inserito nella colonna sonora del nuovo film di Netflix Over The Moon – Il Fantastico Mondo Di Lunaria e che sarà disponibile sulla piattaforma di streaming a cominciare dal 23 ottobre.

L’artista è già intervenuta per spiegare ciò che ha percepito nella storia di Fei Fei:

“Ho riconosciuto nella storia di Fei Fei, nella sua caparbietà e nel profondo legame che la unisce alla famiglia, una parte di me. La sua avventura mi ha emozionato e ricordato quanto sia importante credere nei sogni”.

La versione italiana di Elodie, che accompagnerà i titoli di coda, è la resa del brano Rocket To The Moon, che i compositori Christopher Curtis e Marjorie Duffield hanno ideato per il lungo metraggio. Il film è diretto dall’animatore e regista Premio Oscar Glen Keane e conta sulla produzione di Pearl Studio e Netflix, con le produttrici Gennie Tim e Peilin Chou.

Il film si incentra sulla storia di una ragazza brillante, appassionata di scienza e spinta dalla determinazione, che costruisce una navicella spaziale con lo scopo di dimostrare l’esistenza di una dea lunare. Una volta raggiunta la sua meta, la giovane avventuriera rimane intrappolata in un luogo popolato da creature bizzarre e fantastiche. Over The Moon ci restituisce l’importanza del potere dell’immaginazione, ma anche lo spirito dell’adattamento e il talento di accogliere con entusiasmo ogni novità.

Elodie viene da un’annata particolarmente fortunata segnata dalla partecipazione al Festival di Sanremo, nel quale ha gareggiato con Andromeda. Il brano fa parte del disco This Is Elodie che ha annunciato prima del ritorno sul palco dell’Ariston. L’artista è stata anche la regina delle rotazioni radiofoniche attraverso il singolo Guaranà. I concerti che avrebbe dovuto tenere nel 2020 sono rinviati al 2021, con i biglietti che sono tornati in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati con una nuova data.