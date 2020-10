Negli ultimi giorni ha fatto molto parlare la modalità PiP di YouTube sui dispositivi della “mela morsicata”. Il colosso dei video in streaming aveva infatti deciso di rendere la feature Picture in Picture riservata solo agli abbonati al servizio Premium della piattaforma, scatenando come prevedibile il disappunto degli utenti. Una scelta subito rivalutata dall’azienda, che ha così deciso di tornare sui propri passi sui dispositivi iOS, ora arrivati alla versione 14 – più esattamente alla 14.0.1, che sta causando non pochi problemi di stabilità su un po’ tutti i dispositivi del gigante di Cupertino.

La modalità PiP è quindi di nuovo gratis su iOS, come fatto notare dalla redazione del portale MacRumors. Per attivarla però, per segnalazione della stessa fonte, è necessario un procedimento ben preciso. Grazie al video inserito nel tweet poco più in basso in questo stesso articolo, potete allora verificare che il Picture in Picture va ad abilitarsi aprendo un qualsiasi filmato di YouTube attraverso il browser Safari, senza passare per l’applicazione. Effettuano lo swipe up verso l’alto avrete la possibilità di accedere alla modalità PiP con disinvoltura, riuscendo a visualizzare il video nella tradizionale “nuvoletta” mentre effettuiamo altre operazione sui nostri iPhone o iPad.

Quella messo in atto da YouTube è una modifica assai importante per gli amanti della multimedialità, considerando che fino a ieri l’opzione era riservata ai soli abbonati al programma YouTube Premium. Questa novità è stata introdotta tra quelle – piuttosto numerose – all’arco di iOS 14, ma richiede necessariamente l’implementazione del supporto da parte dei siti web o delle applicazioni, che possono scegliere se renderla gratuita o a pagamento – proprio come era successo su “tubo”. In ogni caso, non ci sono state comunicazioni ufficiali da parte dei vertici della compagnia relativamente alla modalità PiP, dunque non sappiamo ancora se la modifica sia definitiva o se le cose andranno a cambiare nuovamente con la futura uscita di iOS 14.2.