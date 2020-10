Il nuovo album di Shawn Mendes è Wonder. A darne l’annuncio è stato l’artista canadese, che è pronto a tornare in radio con il singolo di lancio della sua prossima prova sulla lunga distanza. Quelle che erano solo delle voci possono essere ora confermate: Wonder aprirà il nuovo corso discografico del cantautore di Handwritten. Il disco è atteso per il 4 dicembre.

Wonder sarà anche lanciato in una maniera del tutto speciale, attraverso un sito interattivo nel quale i fan potranno interagire nelle stanze nei quali è stato creato l’album. Le prime anticipazioni sul nuovo album sono state concesse dall’artista sui social, nei quali ha anche pubblicato un teaser sul nuovo singolo.

L’artista è anche intervenuto sui social, per fare una dedica ai suoi fan che lo aspettavano ormai da molti anni:

“Mi siete mancati moltissimo! So che è stato un anno spaventoso per tutti, per questo vi mando secchiate di amore. Ho scritto un album, si chiama ‘Wonder’. Sembra davvero che un pezzo di me sia stato scritto su carta e registrato in una canzone. Ho cercato di essere reale e onesto come non lo sono mai stato. È un mondo, un viaggio, un sogno e un album che volevo fare da molto tempo. Lo adoro assolutamente. Grazie per essere stati al mio fianco per così tanti anni. Vi amo così tanto”.