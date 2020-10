Vasco Rossi racconta il primo incontro con Renato Zero, avvenuto a Zocca negli anni ’70. Il Blasco, all’epoca, gestiva la discoteca di Punto Radio e organizzava le serate del locale, scegliendone “le attrazioni”.

Tra queste, c’era anche un improbabile Renato Zero che si è trovato a salvare una serata disastrosa e a raccontare barzellette.

Vasco Rossi su Instagram ricorda il momento in cui ha conosciuto Renato, episodio che passò alla storia come “un buco pazzesco” perché non era ancora conosciuto e dopo tre pezzi gli si ruppe anche l’impianto. Renato Zero continuò raccontando barzellette a braccio, pur di intrattenere il pubblico presente.



Vasco Rossi aggiunge che qualche tempo dopo Renato Zero iniziò ad esibirsi nei locai tra Emilia e Toscana e ipotizza che l’artista sia stato lanciato proprio dalla discoteca di Punto Radio, grazie ad una sua decisione.

Vasco Rossi racconta:

“Quando gestivo la discoteca di Punto Radio alla fine degli anni Settanta. Il padre di Bibi Ballandi aveva un’agenzia di spettacolo e io andavo da lui a scegliere quelle che allora si chiamavano le attrazioni. Una volta presi Renato Zero. Fu un “buco” pazzesco, perché all’epoca non lo conosceva nessuno. A un certo punto gli si ruppe anche l’impianto e lui continuò raccontando barzellette e saltando in braccio all’uno e all’altro. In quel periodo mandammo in onda Madame per un mese di seguito come sigla della radio e so che qualche tempo dopo cominciò a esibirsi nei locali tra Emilia e Toscana. Mi sa che lo abbiamo lanciato noi”.

Anche Renato Zero ha ricordato quell’incontro e un Blasco improbabile dj in discoteca con il primo pagamento emesso dal promoter “per non cantare”. Quella serata gli è stata pagata un milione e mezzo di lire.

Renato zero racconta: