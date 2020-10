Al contrario di quanto avvenuto negli ultimi mesi, per annunciare i PS Plus di ottobre 2020, Sony ha rispettato i soliti tempi di marcia. Sì perché, senza troppe sorprese, il colosso del gaming giapponese ha alzato il sipario sulla prossima Instant Game Collection nella serata di ieri, 30 settembre. E dunque l’ultimo mercoledì del mese precedente al rilascio della selezione di titoli gratuiti destinata a tutti i possessori di una PlayStation 4 che sono anche abbonati al servizio PlayStation Plus.

Un servizio, quello dell’azienda dagli occhi a mandorla, che consente non solo di mettere in download le versioni digitali di due o più giochi mensili, ma anche di giocare in multiplayer online con amici e conoscenti alle produzioni in pixel e poligoni più gettonate del momento, di avere a disposizione dello spazio di archiviazione aggiuntivo tramite cloud, di approfittare dei bonus e dei regali più disparati in collaborazione con altre aziende, e per concludere di aumentare il risparmio in caso di sconti sui listini virtuali del PlayStation Store, con ulteriori ribassi esclusivi sui prezzi già in offerta.

Senza ulteriori indugi, andiamo allora a scoprire quali sono i giochi PS Plus di ottobre selezionati dalla “grande S” per omaggiare i propri fedelissimi. Come potete verificare nel video poco più in alto in questo stesso articolo, si tratta di Vampyr e di Need For Speed Payback. Il primo titoli è un actionGDR realizzato dai ragazzi di DONTNOD Entertainment, gli stessi dietro l’apprezzata serie di Life is Strange. Ambientato nella Londra del 1918, il videogame ci mette nei panni di un medico divenuto un vampiro, alle prese con scelte morali e una narrativa influenzata dalle stesse. L’altro è invece una delle più recenti incarnazioni del celebre – e longevo – franchise di Need For Speed, caratterizzato da uno stile di guida arcade.

Cosa ne pensate dei PS Plus di ottobre 2020? Siete soddisfatti?