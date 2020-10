Si chiama The Haunting of Bly Manor la nuova scommessa orrorifica di casa Netflix. Come molti di voi già sapranno, ci riferiamo alla nuova serie a tinte horror firmata da Mike Flanagan, che era già approdato con successo sulla piattaforma streaming del colosso di Scotts Valley con il precedente The Haunting of Hill House. L’obiettivo è dunque quello di dare vita, in un catalogo sempre più ricco, ad un vero e proprio show antologico, con stagioni autoconclusive tra jumpscare e tensione.

In particolare, se The Haunting of Hill House ci aveva portato tra le inquietanti stanze della casa che dà il nome alla serie, The Haunting of Bly Manor va invece ad ispirarsi al romanzo gotico di Henry James conosciuto in Italia con il titolo Il giro di vite. Il tutto in nove episodi complessivi fruibili da tutti gli abbonati Netflix, in cui conosceremo la storia di una governante che viene assunta per badare a due bambini in un vecchio maniero di campagna. Come da tradizione, anche in questo caso vari eventi paranormali porteranno la donna protagonista a credere che l’abitazione sia in qualche modo infestata dai fantasmi. Il tutto con le stesse libertà creative rispetto alla versione cartacea già viste nel primo ciclo di episodi – con l’Hill House di Shirley Jackson.

Con l’attesa ormai giunta quasi al termine – l’uscita in streaming su Netflix è fissata per il prossimo 9 ottobre -, il profilo Twitter ufficiale di The Haunting of Bly Manor ha condiviso svariati e inquietanti poster che svelano prima del tempo i titoli di tutte le nove puntate previste. Nel cast, poi, torneranno numerosi attori già visti in The Hounting of Hill House, come Victoria Pedretti, Oliver Jackson-Cohen, Henry Thomas e Kate Siegel. Tutti ovviamente con ruoli differenti rispetto alla prima serie di Mike Flanagan, un po’ come avviene nel longevo American Horror Story di Ryan Murphy – tornato di recente su Netflix con il film The Boys in the Band.