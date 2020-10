The Pink Phantom dei Gorillaz feat. Elton John è il nuovo capitolo della saga di Song Machine Season One: Strange Timez della cartoon band nata da un’idea di Damon Albarn, già voce dei Blur. Il settimo singolo del progetto arriva dopo la collaborazione con Robert Smith dei Cure per la title track del nuovo disco.

Dopo le atmosfere oniriche tradotte in musica insieme alla voce di Boys Don’t Cry i Gorillaz propongono un altro duetto, questa volta con Elton John e la partecipazione di 6lack. Il risultato, inevitabilmente, è un gustoso pop con il pianoforte come protagonista e l’inimitabile voce di sir Elton, con un inserto psichedelico che riesce a sorprendere. Un entusiasmo condiviso anche da Taron Egerton, l’attore che ha interpretato sir. John nel film Rocketman.

Elton John, infatti, confessa di essere un fan dei Gorillaz e racconta di essere stato contattato proprio da Damon Albarn per far parte del progetto. Song Machine Season One: Strange Timez arriverà il 23 ottobre 2020 e porta con sé grandi nomi della scena internazionale, da Beck a St. Vincent, da Peter Hook (Joy Division, New Order) a Skepta e tanti altri.

L’intero progetto ruota intorno allo slogan “Be The Change”, “Sii il cambiamento”, un chiaro messaggio a difesa del pianeta e dell’ambiente, entrambi temi sensibili riportati all’interesse della popolazione mondiale anche grazie alle battaglie di Greta Thunberg.

Nel video ufficiale di The Pink Phantom dei Gorillaz feat. Elton John tutti i protagonisti in versione cartoon, tranne il rapper 6lack che invece si mostra come una figura evanescente. L’ultimo album del progetto di Damon Albarn e del fumettista Jamie Hewlett è The Now Now (2018), sesta prova in studio.

The Pink Phantom dei Gorillaz feat. Elton John e 6lack arriva a poche settimane dal lancio del disco e a pochi mesi dal debutto live in streaming dello show Song Machine Live che verrà trasmesso in diretta in 3 orari diversi su Live Now.

[Intro: 2-D]

You’ve more or less forgotten to me this summer

I can’t hide my disappointment

I was on my way in the phantom fire

The one you gave away

[Verse 1: 6LACK & 2-D]

Try to tell you that I love you but I told ya

You forgot and that makes me feel like no one (Some times)

Did you ever really feel? Did you ever really feel?

Wait, I got so many examples of all of the good times

Long summer nights (Summer nights), I loved you long time

Put your name in my rhyme, refresh your memory

The way you wanna be, the phantom’s run away

She’s comin’ down the street

[Chorus: Elton John]

I tried to get to Atlanta

On a peach blossom highway

I’m trying to put these puzzles out of mind

In a sky made of diamonds

Where the world feels silent

I’ll be waiting for you on the other side

[Break: 2-D]

Summer nights, summer nights

[Chorus: Elton John]

I tried to say I love you

But you didn’t listen

Tried to give you everything you might need

In a sky made of diamonds

And where the world is flawless

I’ll be waiting for you on the other side

[Break: 2-D]

Summer nights, summer nights

Hold it in for a long time

Summer nights seems to be I’m in a dream

Oh, these summer nights

The phantom is coming

You forgot and that makes me feel like no one