Sono trascorse ormai un paio di settimane dalla distribuzione dell’aggiornamento iOS 14 in giro per il mondo e, come avrete notato anche attraverso il nostro ultimo articolo su iOS 14.0.1, non mancano le segnalazioni da parte degli utenti che riscontrano diverse tipologie di problemi. Secondo le segnalazioni che ho avuto modo di raccogliere oggi 1 ottobre, ritengo che ci siano almeno due aspetti sui quali sia necessario concentrarsi. Dunque, non solo elevati consumi per la batteria.

Batteria e GPS creano problemi con l’aggiornamento iOS 14

Tanto per cominciare, in tanti evidenziano che i dati GPS trovati non vengono registrati correttamente durante le attività motorie, coinvolgendo in questo caso tutti gli Apple Watch. Nella maggior parte dei casi, gli utenti registrano un allenamento sull’orologio mentre lasciano il loro ‌iPhone‌ a casa, ma quando successivamente guardano l’app Attività, quest’ultima mostra solo il punto di partenza dell’allenamento sulla mappa GPS e nient’altro.

Ancora, per quanto riguarda il consumo eccessivo della batteria di Apple Watch e ‌iPhone‌ dopo l’aggiornamento con ‌iOS 14‌ e ‌watchOS 7‌, ci sono segnalazioni che ci propongono anche potenziali soluzioni. Ad esempio, in alcuni thread di supporto la correzione non ufficiale sembrava concentrarsi sull’annullamento dell’accoppiamento e il ripristino del proprio Apple Watch. A detta di MacRumors, pare che Apple abbia adottato questo consiglio come soluzione ufficiale.

Allo stesso tempo, va detto che secondo lo staff di Onlinetutorial i problemi di batteria con iOS 14 su alcuni iPhone che hanno avuto modo di provare l’aggiornamenti tendano a scomparire dopo un paio settimane rispetto al download. Riportateci pure la vostra esperienza, per confermare o smentire questa tesi, attraverso un commento qui di seguito. Del resto, non sarebbe certo la prima volta che si riscontri una stabilizzazione di consumi “in automatico” dopo il download di un pacchetto software di un certo peso.