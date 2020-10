Vengono segnalati problemi BNL oggi 1 ottobre, attraverso i feedback di molti clienti. Dalle 14 circa, infatti, non sono pochi che faticano moltissimo ad accedere all’app ufficiale della banca, un po’ come era avvenuto sei mesi fa, quando sulle nostre pagine abbiamo affrontato anomalie del genere. Alcuni faticano anche a raggiungere il sito di questo noto marchio, ma da test che ho avuto modo di condurre pochi minuti fa mi pare che le cose non stiano così. O che quantomeno il down riguardi solo determinate porzioni di utenza.

I problemi BNL oggi 1 ottobre si registrano con login tramite app

Analizzando in modo dettagliato le lamentele di chi nota problemi BNL oggi 1 ottobre, viene fuori che il messaggio di errore si manifesti soprattutto in fase di login tramite app. Non abbiamo comunicazioni ufficiali in merito da parte del brand e, seppure non ci siano i presupposti per parlare di down fino a questo momento, è chiaro che tutti si attendano un segnale concreto nel più breve tempo possibile. Indipendentemente dal fatto che si tratti di una nota ufficiale o della diretta risoluzione del bug.

Sarà fondamentale capire nei prossimi minuti se la curva delle segnalazioni aumenterà tramite l’apposita pagina di Down Detector, in riferimento ai problemi BNL riscontrati dagli utenti questo giovedì, oppure se ci sarà una graduale decrescita grazie all’intervento dei tecnici. In attesa di capirci qualcosa di più sotto questo punto di vista, commentate pure l’articolo di oggi, riportando il tipo di esperienza che avete maturato sul campo.

Aggiornamento ore 15:31. Negli ultimi minuti stanno crescendo le segnalazioni di utenti che riscontrano problemi BNL. Per il momento il focus resta concentrato sull’app in fase di login, fermo restando che i numeri non sono tali da indurmi a parlare di down. Attendiamo ulteriori aggiornamenti in merito.