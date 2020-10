Chi attende con impazienza l’uscita di PS5 in Italia avrà di certo già cerchiato a più tinte di rosso sul proprio calendario il 19 novembre 2020. E’ infatti questo il giorno scelto da “mamma” Sony per lanciare il suo prossimo monolite sul mercato tricolore, pronto a dare il via alla next-gen secondo il colosso giapponese. E naturalmente a scontrarsi a muso duro con la rivale di casa Microsoft, quella Xbox Series X al debutto invece giorno 10 dello stesso mese.

E se è vero che di PS5 conosciamo un po’ tutto, dal prezzo – 499,99 euro per la versione normale con lettore disco e 399,99 euro per l’edizione solo digitale – al parco titoli che ne definirà la libreria virtuale nei primi mesi di vita, i vertici di Sony sono purtroppo stati piuttosto fumosi per quanto riguarda la retrocompatibilità – comunque confermata – con i giochi disponibili su PlayStation 4, attuale regina di un mercato in costante crescita. In particolare, sono in molti tra i gamer a chiedersi se i salvataggi dei giochi PS4 funzioneranno anche sulla prossima PlayStation casalinga. D quello che sappiamo, la decisione in tal senso spetta agli stessi sviluppatori, ma per il momento la società dagli occhi a mandorla ha deciso di iniziare a fare chiarezza, concentrandosi sulle specifiche produzioni.

Ecco allora che le informazioni in nostro possesso riferiscono che il promettente Marvel’s Spider-Man Miles Morales supporterà in pieno i salvataggi da PS4 a PS5, ma lo stesso non varrà per la golosa remastered del primo capitolo. I salvataggi del gioco originale non saranno quindi compatibili con la riedizione per PlayStation 5, allo stesso modo di quanto accadrà per il corsistico DiRT 5 di Codemasters e di Yakuza Like A Dragon firmato SEGA. Al contrario, Marvel’s Avengers supporterà il cross-save, assieme a Call of Duty Black Ops Cold War, nuovo capitolo del celebre franchise sparacchino di Activision.