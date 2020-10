L’Amazon Prime Day andrà di scena solo fra una decina di giorni o poco più, per l’esattezza il 13 e il 14 ottobre. Saranno dunque 48 le ore dedicate allo shopping super scontato per gli abbonati al servizio per la consegna veloce del noto store. Già qualche giorno fa è stato reso noto qualche dettaglio generale in più in riferimento proprio all’inziativa. Ora è possibile raccogliere ulteriori chiarimenti su quanto si attende per i prodotti della categoria elettronica che sono un po’ il fulcro dell’e-commerce fondato da Jeff Bezos.

Per l’Amazon Prime Day, la pagina delle offerte per il settore Elettronica è già online. A questo collegamento è possibile in effetti già avere un’dea delle promozioni che verranno, almeno alcune di queste. Sullo store già è risaputo che verranno scontati del 20% tutti gli articoli AmazonBasics e comunque quelli relativi a marchi associati proprio al brand. Si tratta solo di un’anticipazione delle offerte ma è già un buon punto di partenza per coloro che puntano proprio a questa categoria di merce.

L’aspetto interessante è che non bisognerà attendere il via ufficiale alle offerte Amazon Prime Day del prossimo 13 ottobre. Già oggi è possibile risparmiare su un’ampia serie di prodotti. Si tratta perlopiù di accessori per smartphone e in particolare per gli iPhone. C’è spazio dunque per cover, pellicole, supporti auto che già ora è possibile acquistare ad un costo più contenuto rispetto al solito. Qui di seguito, c’è qualche esempio di promozione già in corso e che potrebbe far comodo a qualche lettore.

In attesa delle giornate ufficiali dell’Amazon Prime Day va detto che ci si potrebbe opportunamente preparare allo shopping con due strumenti utilissimi. Il primo è rappresentato dall’app Amazon con il sistema di alert (attivabile dalle impostazioni) per nuovi prodotti in sconto. Il secondo è l’assistente virtuale in senso stretto. al quale si potranno chiedere quali sono le promozioni attive in un determinato momento.