Negli ultimi anni il mondo della messaggistica istantanea è profondamente cambiato, divenendo sempre più completo ed immediato. Tra i grandi protagonisti di un settore precedentemente quasi monopolizzato da WhatsApp recita pure Telegram, molto spesso preferito di gran lunga dagli utenti alla piattaforma ora acquisita dal colosso Facebook.

Lo stesso Telegram che, dopo i problemi fatti registrare nei giorni passati, è andato ad abbracciare un massiccio aggiornamento con l’inizio del mese di ottobre, che come prevedibile ha introdotto una buona dose di novità per l’app di messaggistica russa. sia su mobile che su desktop – quindi per Android, iOS, Windows e macOS. Tra i contenuti più rilevanti, come si legge sulle pagine del portale ufficiale dell’applicazione, andiamo a segnalare prima di tutto i nuovi filtri di ricerca, che permettono di cercare messaggi in base a tipo, data o provenienza. Questi possono essere combinati tra loro per permettere di cercare qualcosa di ancora più specifico come “messaggi con un link, inviati a marzo 2016, contenenti la parola barca”. In seconda analisi, sappiamo che ora gli amministratori dei gruppi, se vorranno, potranno rimanere anonimi grazie alla nuova funzione “Rimanere anonimo” disponibile tra i permessi.

Con l’update di ottobre, cambiano anche i canali Telegram: è infatti presente un apposito pulsante che dà modo agli utenti di commentare un determinato contenuto o creare una discussione:

Commenta i post nei canali che hanno un gruppo di discussione.

Ricevi notifiche sulle risposte ai tuoi commenti tramite la nuova chat Risposte (se non sei un membro del gruppo di discussione).

Visita @durov per scoprire i nuovi commenti nei canali.

A chiudere, con l’aggiornamento sono state introdotte nuove funzioni specifiche di Telegram in versione Android. Si tratta nello specifico di nuove animazioni che che vanno a migliorare ancora di più l’esperienza utente. I nuovi effetti grafici possono essere visti in azione ad esempio durante l’apertura o chiusura della tastiera o quando eliminiamo dei messaggi.