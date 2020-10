Non solo assolutamente isolate le segnalazioni degli utenti che riscontrano problemi con la mail Outlook oggi 1 ottobre. A detta di coloro che sono soliti usufruire del servizio, infatti, non si apre la casella di posta elettronica e, almeno per ora, non è possibile consultare i messaggi di posta elettronica in entrata. Dopo le anomalie che abbiamo preso in esame svariati mesi fa sul nostro sito, occorre dunque concentrarsi su un malfunzionamento che al momento pare essere abbastanza diffuso.

Problemi con la mail Outlook oggi 1 ottobre che non si apre

Non sono ancora note le cause che si nascondono dietro queste anomalie. Resta il fatto che la mail Outlook stia creando non pochi disagi questo giovedì. Su Down Detector potete seguire l’evoluzione dei problemi che vi sto raccontando in tempo reale, in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali che ci aiutino a fare chiarezza sulla questione. La speranza, ovviamente, è che la situazione possa rientrare nel più breve tempo possibile, come spesso e volentieri avviene in queste circostanze.

Dunque, ci sono ancora diversi nodi da sciogliere a proposito di questo malfunzionamento, ma è chiaro che i problemi riscontrati oggi 1 ottobre con la mail Outlook rischino di essere seri. Probabilmente, parlare di down in questo momento sarebbe frettoloso, ma la mole di segnalazioni mi induce a non sottovalutare il disservizio riportato da diversi utenti. A quanto pare, infatti, il messaggio di errore compare già in fase di login. Se avete riscontrato i medesimo problemi, non esitate a commentare il nostro articolo di oggi qui di seguito, aiutandoci in questo modo ad approfondire la situazione.

Aggiornamento ore 9:16. Le segnalazioni sui problemi riscontrati con mail Outlook continuano ad aumentare, avvicinandosi a questo punto ad una reale soglia di attenzione. Restiamo in attesa di eventiali comunicazioni utili per comprendere la natura del malfunzionamento in corso.