Il nuovo album live degli Iron Maiden è pronto e sarà doppio: ecco Nights Of The Dead, Legacy Of The Beast: Live In Mexico City contiene oltre 100 minuti di musica della band di Bruce Dickinson. Musica registrata dal vivo, ovviamente, durante le tre serate del Legacy Of The Beast World Tour nella capitale messicana. Il tour, iniziato nel 2018, continuerà la prossima estate in Europa con una data al Bologna Sonic Park il 24 giugno 2021.

L’ultimo album degli Iron Maiden è The Book Of Souls (2015) e alcuni rumors partiti direttamente dalle stanze della Vergine di Ferro parlano di ritorno in studio per un nuovo disco di inediti. Intanto gli eroi britannici dell’heavy metal attendono di tornare sul palco dal momento che il Legacy Of The Beast World Tour ha subito una battuta d’arresto a causa dell’emergenza COVID19.

Tuttavia, come conferma il bassista e fondatore Steve Harris, il desiderio di far suonare la loro musica dal vivo era talmente forte che, riascoltando le registrazioni delle tre serate a Città Del Messico, tutti gli elementi si erano trovati d’accordo nel considerare quegli eventi un souvenir da riproporre a tutto il mondo. Così è nato il nuovo album live degli Iron Maiden.

Nights Of The Dead, Legacy Of The Beast: Live In Mexico City uscirà il 20 novembre 2020 in diversi formati: doppio CD, triplo vinile nero, doppio CD con libretto in confezione deluxe, triplo vinile con bandiera messicana in edizione limitata e su tutti i digital stores per lo streaming e il download.

Nella tracklist non mancano i grandi classici degli Iron Maiden: dall’immancabile Churchill’s Speech d’apertura a The Trooper, da The Number Of The Beast a Fear Of The Dark. Di seguito la tracklist del nuovo album live degli Iron Maiden, un souvenir – come dice Harris – dedicato a tutti i fan, principalmente al pubblico messicano.

01 Churchill’s Speech

02 Aces High

03 Where Eagles Dare

04 2 Minutes To Midnight

05 The Clansman

06 The Trooper

07 Revelations

08 For The Greater Good Of God

09 The Wicker Man

10 Sign Of The Cross

11 Flight Of Icarus

12 Fear Of The Dark

13 Iron Maiden

14 The Number Of The Beast

15 The Evil That Men Do

16 Hallowed Be Thy Name

17 Run To The Hills