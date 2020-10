Lady Gaga ha inciso circa 100 canzoni per l’album Chromatica, estrapolandone poi 16 per la tracklist definitiva, ma quella che ama più di tutte è Sine From Above, incisa con Elton John.

Un duetto decisamente sorprendente: lungi dall’essere la ballata al piano che tutti si sarebbero aspettati dall’incontro tra Gaga e il Baronetto inglese, Sine From Above è un pezzo dance che quasi vira verso il genere house e che rappresenta una delle tante chicche di questo album tutto da ballare.

Per Lady Gaga si tratta del brano a cui è più legata, come ha raccontato in un’intervista con American Songwriter, sia per il contenuto di Sine From Above che per il rapporto che la lega ad Elton John, con cui condivide un’amicizia ormai decennale.

“Oh, la famiglia di Elton. È meraviglioso lavorare con Elton“, ha esordito la Germanotta parlando del duetto e raccontando che canzone è nata da una serie di passaggi tra i due: iniziata da Elton John, è stata terminata da Gaga e alla fine ha entusiasmato entrambi.

Abbiamo deciso di registrarla ed è diventata così speciale. Amo quella canzone più di ogni altra cosa. Ricordo che quando stavamo finendo, sono stata dura – ho insistito con tutti per renderla carica di velocità sul finale. Solo questa esplosione sonora. Era perché volevo che questa canzone avesse una gamma, che iniziasse in un modo molto organico e melodico e poi finisse in una sorta di cacofonia. Una cacofonia con cui ora mi sento a mio agio.

Sine From Above, che ora in una versione corale piano e voce è diventata anche colonna sonora della campagna di Gaga per il profumo di Valentino Viva Voce, è un inno alla resilienza, come d’altronde l’intero album Chromatica che affronta temi delicati e molto personali per la Germanotta come la salute mentale, le dipendenze, la depressione.

Penso, sai, quando attraversi cose difficili, non è necessariamente il superamento di quelle cose difficili che ti fa stare bene. Penso che tu stia bene anche con le cose difficili. Stai costruendo la tua resilienza. “Sine From About” è sinonimo di resilienza.

Non è escluso che sia proprio il duetto con Elton John il prossimo singolo da Chromatica, il quarto dopo Stupid Love, Rain on Me con Ariana Grande e il recentissimo 911, di cui è appena stato pubblicato un eccezionale videoclip carico di simbolismi. Proprio il finale del video in questione contiene l’interludio Chromatica III, che nell’album fa da apripista a Sine From Above: un una clip piena di riferimenti da cogliere, potrebbe indicare che sarà proprio il duetto con John il prossimo singolo in arrivo.