Dopo il matrimonio da sogno con Afrojack, la vita di Elettra Lamborghini in una serie tv. Le nozze sono avvenute pochi giorni fa, senza che gli sposi facessero seguire una luna di miele in piena regola, ma arrivano già le prime novità su quello che sarà il futuro della regina del twerk.

La produzione della serie tv dedicata alla vita di Elettra Lamborghini è affidata a Dplay Plus, piattaforma di streaming a pagamento di Discovery Italia nella quale sarà raccontato tutto e il contrario di tutto sulla diva di Pem Pem.

Stando alle prime indiscrezioni, sembra che la serie sia composta da 10 episodi e sarà itinerante. Non ci sarà solo Bologna, quindi, ma anche altri luoghi del cuore che riguardano Elettra Lamborghini come – ad esempio – Napoli.

Le riprese sono iniziate in estate e comprenderanno anche le immagini del recente matrimonio con Afrojack e organizzato dal mito dei wedding planner Enzo Miccio. Certi anche alcuni momenti del tour che ha tenuto quest’estate con Giusy Ferreri, con la quale ha diviso il successo di La Isla.

La serie tv rilancia il format sperimentato con TheFacchinettis, nella quale si racconta la vita della famiglia di Francesco Facchinetti (e del padre Roby). Elettra Lamborghini torna così in tv dopo le esperienze che l’hanno lanciata, come Super Shore, Ex On The Beach, Riccanza e alcune edizioni del Grande Fratello internazionali. Negli anni, ha partecipato anche come opinionista a Domenica Live e come coach a The Voice Of Italy nel 2019.

Il 2020 è stato anche l’anno del debutto al Festival di Sanremo, al quale ha partecipato con il brano Musica (E Il Resto Scompare). Il singolo è poi entrato a far parte della versione estesa di Twerking Queen che ha rilasciato a seguito della partecipazione a Sanremo. Nei mesi scorsi, Elettra Lamborghini ha dichiarato di essere a lavoro sul nuovo album.