Netflix ha svelato il trailer di Qualcuno Deve Morire, il nuovo thriller di Manolo Caro nell’insolito formato da tre episodi che uscirà sulla piattaforma il 16 ottobre.

La serie è il primo format realizzato dopo l’accordo di esclusiva che ha legato lo showrunner de La Casa de Las Flores a Netflix per la creazione di contenuti originali: Qualcuno Deve Morire arriva infatti dopo che nel maggio del 2019, in seguito al successo dello show messicano sulla piattaforma, il regista, scrittore e produttore ha firmato un accordo esclusivo con il gigante dello streaming, un contratto pluriennale che rappresenta un caso senza precedenti per un regista messicano.

Caro creerà nei prossimi anni diverse serie tv originali per Netflix, una collaborazione che si apre all’insegna del thriller a sfondo familiare Qualcuno Deve Morire, di cui il trailer mostra le prime immagini inedite.

La storia di Qualcuno Deve Morire è quella di un giovane che cerca di affermare la propria individualità in una famiglia conservatrice e bigotta nella Spagna degli anni ’50. La trama inizia quando il protagonista, per volere dei suoi genitori, deve tornare a casa dal Messico per incontrare la sua fidanzata, la donna che la famiglia ha scelto per lui come futura moglie. Ma l’intera cittadina rimane sorpresa quando il giovane arriva in compagnia di Lázaro, un misterioso ballerino. Lo shock è tale che la famiglia realizza un proposito omicida pur di nascondere la verità dietro le inappuntabili apparenze di quella che a tutti gli effetti è una “gabbia dorata da cui è impossibile uscire“: per sedare il chiacchiericcio sociale ed evitare la reazione repressiva del governo spagnolo, in piena dittatura franchista, qualcuno dovrà morire.

Creata e prodotta da Manolo Caro, Qualcuno Deve Morire è scritta dallo stesso con Monika Revilla e Fernando Perez. Nel cast principale della serie figurano Carmen Maura, già musa di Pedro Almodóvar, Cecilia Suárez, che con Caro ha lavorato ne La Casa de Las Flores, Ernesto Alterio (volto de Le Ragazze del Centralino), Carlos Cuevas, Ester Expósito (Carla della serie Netflix Elite), Alejandro Speitzer, Isaac Hernández e Mariola Fuentes.

Qualcuno Deve Morire (Alguien Tiene Que Morir nella versione originale) debutta in tutto il mondo su Netflix, col titolo internazionale Someone Has to Die, il 16 ottobre. Concepita come una miniserie limitata a 3 capitoli, non dovrebbe avere un seguito.