Ci sono alcuni aspetti specifici a proposito del bonus PC 2020 che evidentemente non sono chiari a tutti, soprattutto per quanto riguarda la durata del contratto minima o massima che dobbiamo prendere in esame al momento dell’adesione. In sostanza, l’agevolazione non vale per l’acquisto definitivo del computer, visto che arriverà il momento in cui lo dovrete restituire. Ora, considerando il fatto che la quota dedicata al dispositivo sia di 300 euro (gli altri 200 euro riguardano la connessione veloce), bisogna valutare pro e contro dell’iniziativa.

Cosa sappiamo sulla durata del bonus PC 2020

Nello specifico, faccio presente ai nostri lettori che le ultime informazioni ufficiali sul bonus PC 2020 da parte di Infratel siano datate 2 settembre. In molti si sarebbero aspettati un segnale concreto già nell’arco del mese che ci siamo appena lasciati alle spalle, comunque caratterizzato da novità come quelle che abbiamo portato alla vostra attenzione pochi giorni fa sul nostro magazine. Cosa sappiamo sulla durata dei contratti? Le informazioni in merito sono poche, ma le possiamo comunque riepilogare.

Secondo quanto raccolto proprio in questi giorni, il bonus PC 2020 avrà valore non inferiore ai dodici mesi. Questo, dunque, il termine minimo per il comodato d’uso. Ad oggi, però, non ci sono termini massimi, ma questo non fa altro che determinare ulteriore confusione sul periodo entro il quale si potrà utilizzare il prodotto. Allo stesso tempo, su Infratel non ci sono informazioni specifiche sulla possibilità di acquistare a titolo definitivo il PC. Visti i tempi ristretti, qualche certezza in più la dovremmo avere a breve.

Ricapitolando, lo scenario è chiaro sul bonus PC 2020 per i primi dodici mesi post acquisto. Dopo quel termine, c’è tanta incertezza, oltre ai ritardi accumulati con un provvedimento che in questi giorni doveva già essere operativo. Vedremo cosa accadrà a breve termine.