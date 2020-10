Cristiano Malgioglio su Tiziano Ferro ha espresso un desiderio irrealizzabile. In una recente intervista per Rolling Stone, Malgioglio ha parlato degli artisti italiani ed internazionali che stima ma ne ha anche criticati tanti altri, primo tra tutti Ghali.

A proposito di Tiziano Ferro, invece, Malgioglio ha dimostrato stima e affetto e nutre nei suoi confronti un desiderio che difficilmente potrà realizzare. Malgioglio vorrebbe scrivere per lui una canzone!

Tiziano Ferro non è però l’unico artista italiano ad essere tra i desideri di Cristiano che vorrebbe scrivere anche per Mina, Arisa ed Andrea Bocelli.

Tra gli internazionali, invece, sogna di scrivere per Barbra Streisand. Lo confessa nel momento in cui gli viene chiesto se, dopo gli elogi ad Achille Lauro, gli piacerebbe collaborare con lui. La risposta di Malgioglio a questa domanda è un secco “no”. Non vorrebbe collaborare né scrivere per Achille Lauro bensì per gli altri artisti che cita.

“Ti piacerebbe collaborare con Achille Lauro?“, gli viene chiesto da Rolling Stone.

“Non ho questo desiderio. Ho già raggiunto ciò che volevo. Mi piacerebbe scrivere per Barbra Streisand e tra gli italiani, a parte Mina e Arisa, per Andrea Bocelli e Tiziano Ferro”, replica Malgioglio nel corso di una lunghissima intervista su musica e musicisti, cantanti e cantautori, con qualche polemica annessa.

Ma quanto è realizzabile il sogno di scrivere per Tiziano Ferro, piuttosto che per gli altri? Se Arisa e Andrea Bocelli, ma anche la stessa Mina, ricorrono ad autori diversi dalla propria penna, c’è da dire che Tiziano Ferro lo fa molto meno spesso. I brani di Tiziano Ferro, inoltre, raccontano con profondità storie di vita che l’artista ha spesso vissuto in prima persona ed ogni brano attinge dal suo vissuto personale.

Per questo motivo al momento una collaborazione tra Tiziano Ferro e Malgioglio o addirittura un brano scritto da Malgioglio per Tiziano Ferro sembra far parte solo di una lunga lista di desideri irrealizzabili.