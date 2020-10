Huawei non ha alcuna intenzione di abbandonare il nostro Paese: ne ha di recente parlato Luigi De Vecchis, presidente della divisione italiana del colosso cinese. Come riportato da ‘startmag.it‘, il dirigente ha dichiarato che l’azienda di Shenzhen è pronta ad esibire le operazioni interne del reparto tecnologico, comprese quelle del settore 5G, in modo da rassicurare i governi che ancora appaiono preoccupati per la loro sicurezza. Le affermazioni di De Vecchis non sono state rese note a caso, dato che cadono proprio nel momento in cui gli USA avrebbero lanciato un monito ad Italia e Germania: per il governo americano Huawei rappresenta una minaccia per la violazione dei diritti umani, oltre che un pericolo per i Paesi NATO.

A margine dell’apertura del gruppo di sicurezza informatica avvenuta a Roma, il presidente della divisione italiana ha voluto prendere parole per difendere Huawei dalle accuse che le sono state rivolte, informando tutti che la disponibilità dell’azienda ad aprirsi ad eventuali controlli interni, rispondendo con i fatti all’attacco politico lanciato dagli Stati Uniti (la pressione mossa nei confronti dei Paesi alleati per estromettere il colosso cinese dal mercato 5G è sotto gli occhi di tutti).

C’è chi, per questi motivi, ha tenuto Huawei potesse decidere di lasciare l’Italia: De Vecchis ha sgomberato il campo da qualsiasi equivoci, affermando che non è affatto intenzione dell’OEM cinese abbandonare il mercato italiano, dove al contrario verranno presto lanciati altri prodotti, per lo più nel campo energetico. Per farvela breve, è altamente improbabile l’azienda tiri i remi in barca nel nostro Paese per la situazione che si è venuta a creare rispetto al governo americano, per quanto incresciosa possa essere. Un discorso per, almeno per adesso, si chiude così, con buona pace di chi non vorrebbe mai rinunciare ai dispositivi di casa Huawei.