Gianni Fantoni in tempi di chiusura dei teatri si reinventa con uno show, insieme alla moglie Margherita, a metà tra turismo e comicità. In più sperimenta altri percorsi, tra tecnologia e fenomeni dell’occulto.

Gianni è un attore comico che ha debuttato come emergente a “Stasera mi butto”, trasmissione RAI dal Bandiera Gialla di Rimini. In seguito ha avuto un boom con le famose “faccette” (pomodoro, lavatrice, etc) che ha iniziato a fare al Maurizio Costanzo Show. Tra i tanti spettacoli televisivi a cui ha partecipato va sicuramente segnalata la conduzione di Striscia la Notizia con Claudio Bisio e le “impersonificazioni” di Zucchero, Pavarotti o Costanzo. Nel 1992 è stato mio partner nella prima edizione del Roxy Bar e anche di recente ha partecipato a tanti miei programmi sul web. Ne ha creati di suoi, come “Dottor Divano”, ogni giovedì alle 21 sulla sua pagina Facebook.

Come attore ha lavorato anche con Pupi Avati ne “Gli amici del bar Margherita” e, di recente, nel film su Antonio Ligabue. Ha scritto libri, come “Quel deficiente del mio padrone”, e fatto programmi radio, tra cui “I Fantoni animati”.

A teatro, prima della chiusura, stava interpretando “The Full Monty”al Sistina di Roma (unico protagonista delle due edizioni del musical) ed era in procinto di allestire uno spettacolo teatrale su Fantozzi, con la benedizione dello stesso Paolo Villaggio quando era ancora in vita. Fra l’altro, nell’ultimo film di Fantozzi, Gianni ha doppiato in alcune parti la voce di Paolo e lo stesso Villaggio non distingueva i momenti in cui la voce era sua da quelli in cui era di Fantoni.

Ma veniamo ad oggi. In attesa che i politici si decidano ad aprire i teatri, Gianni ha deciso di portare la sua comicità “on the road”, uno po’ come il Living Theatre di Julian Beck portò il teatro nella strada dalla fine degli anni ’60. Approfittando del fatto che la moglie Margherita è una guida turistica, Gianni ha creato la Megaditta (nome preso dalla mitologia fantozziana) e insieme a lei nei weekend racconteranno la propria città, Ferrara, ai turisti che vorranno privare l’esperienza di una guida seria con incursioni comiche.

Gianni è anche tecnologicamente molto preparato. Non a caso il suo primo lavoro aveva a che fare con i computer. Ha inventato il personaggio di MacFant, esperto Apple. Così domenica al Factory Grisù coordinerà un incontro con Massimiliano Bucchi, ospite fisso di “Super Quark” e autore del libro “Io e Tech”. Sarà il primo appuntamento di un ciclo sulla tecnologia. Per contro, ne inizierà uno dedicato all’occulto. Partirà il 6 novembre nell’ambito di “Ferrara Oltre”:

“Con Manuela Pompas dialogheremo su entità e fantasmi. Giuliano Feliciani parlerà della vita oltre la vita e dei messaggi che riceve dall’aldilà. Giorgio Di Salvo parlerà della clipeologia, ossia dei contatti extraterrestri avvenuti nel passato più remoto e dei misteri nella storia dell’arte”.

Per tutte le info su queste nuove attività di Gianni Fantoni, il sito di riferimento è www.megaditta.it

Sempre in attesa di rivedere finalmente i teatri aperti. Anche perché la cultura è il nutrimento dell’anima e mai come in questo periodo ne abbiamo bisogno

