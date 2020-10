La presentazione di Google Pixel 5 e Pixel 4a 5G rappresenta un nuovo importante passo in avanti per il mondo della telefonia mobile. Quando il colosso statunitense scende in campo, non lo fa mai a caso. Men che meno nell’ambito degli smartphone, un segmento di mercato che vede una battaglia serratissima tra i maggiori produttori a livello mondiale.

Un ecosistema nel quale però la compagnia americana si è immersa e amalgamata ormai da tempo. E ogni nuova generazione di device porta sostanziali novità che ingolosiscono la community degli appassionati di tecnologia.

Non faranno eccezione i Google Pixel 5 e Pixel 4a 5G, per quanto le informazioni condivise in fase di presentazione siano state di fatto centellinate. Una decina i minuti concessi ai due device nel corso del Launch Night In. Parentesi entro la quale sono chiaramente stati svelati dettagli sul comparto hardware e sulle prestazioni che i terminali garantiranno.

Google Pixel 5 e Pixel 4a 5G, le novità in arrivo

Il primo dei due smartphone su cui è stato posto il focus è stato il Google Pixel 4a 5G. Per lui previsto schermo Edge to Edge da da 6.2 pollici, dalle proporzioni più generose, e batteria dalle performance aumentate rispetto al passato, da 3885 mAh. Con un prezzo che per il mercato americano si assesterà sui 499 dollari (con probabile conversione 1:1 in euro, ndr).

Maggiore potenza computazionale invece quella a disposizione di Google Pixel 5, che può fare affidamento su 8 GB di memoria RAM che porteranno fluidità sullo schermo da 6 pollici, con la batteria che invece arriva a 4080 mAh. Oltre al supporto, anche in questo caso, del 5G del gaming su Google Stadia.

Parecchio simili tra loro Google Pixel 5 e Pixel 4a 5G sotto diversi punti di vista. Il design è sostanzialmente uguale per quanto concerne la disposizione degli obbiettivi fotografici, sia anteriori che posteriori. Anche sotto la scocca il cuore che batterà sarà lo stesso, vale a dire lo Snapdragon 765G.

Brutta notizia per chi attendeva al varco i due nuovi dispositivi della compagnia a stelle e strisce. Questi ultimi non sono infatti (al momento) previsti per il mercato italiano. Una situazione che potrebbe essere destinata a cambiare nel prossimo futuro, anche se non sono disponibili informazioni ufficiali in merito.