A partire da questa settimana è disponibile su Hype la possibilità di inviare e ricevere bonifici istantanei in modalità SEPA, e quindi di cui poter usufruire in qualsiasi momento del giorno, per 365 giorni l’anno, festività incluse. Come riportato da ‘HDblog.it‘, bisogna, però, precisare che il servizio non prevede costi aggiuntivi soltanto per gli abbonati ad Hype Premium, mentre invece per gli utenti Hype Start e Plus è prevista una spesa di 2 euro per ogni operazione.

Per poter usufruire della novità bisognerà aggiornare l’applicazione all’ultima versione disponibile. Far partire un bonifico istantaneo è molto semplice (potete trovare tutte le istruzioni del caso nella relativa pagina di supporto): una volta entranti nell’app, accedete alla sezione ‘pagamenti‘, selezionate la voce ‘bonifico ordinario‘, trascrivete i dati del beneficiario e da lì scegliete l’opzione ‘bonifico istantaneo‘, che vi permetterà di trasferire l’importo desiderato sul conto del destinatario nell’arco di pochi secondi. Vi ricordiamo che il bonifico istantaneo è una pratica di pagamento disponibile in Italia dal 2017, che consente di inviare e ricevere pagamenti nell’arco di 10 secondi. Il servizio, essendo automatizzato, non richiede l’intervento di alcun operatore, ed è per questo che la transazione viene effettuata h24, tutti i giorni della settimana.

Ponete il caso dobbiate saldare con urgenza una bolletta, inviare soldi all’estero ad un parente oppure acquistare una vettura presso un concessionario: capite bene adesso l’importanza di poter disporre del bonifico istantaneo, laddove supportata anche dalla banca del destinatario. Del resto, anche tale modalità, come per il bonifico ordinario, è del tutto tracciabile, pur non essendo revocabile. Il limite massimo per ciascuna transazione è di 100 mila euro a partire da luglio scorso, nonostante ciascuna banca possa imporre vincoli di entità inferiore, a propria discrezione. Se volete farci qualche domanda il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.