A un passo dal rilascio del nuovo album, sono stati annunciati i concerti di Samuele Bersani per il supporto del prossimo disco, che ha voluto intitolare Cinema Samuele. Il singolo di lancio è Harakiri, che l’artista ha destinato alle radio dal 18 settembre.

Le date dei concerti arrivano nel giorno del suo 50° compleanno, che festeggia alla vigilia della pubblicazione di Cinema Samuele. I live dedicati al disco iniziano dal 18 aprile, al Teatro degli Arcimboldi di Milano. L’ultima data è invece in programma alla Tuscany Hall di Firenze.

18 aprile Milano – Teatro degli Arcimboldi

27 aprile Bari – Teatro Team

29 aprile Catania – Teatro Metropolitan

03 maggio Bologna – Europauditorium

04 maggio Roma – Auditorium Parco della Musica

07 maggio Torino – Teatro Colosseo

10 maggio Firenze – Tuscany Hall

I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati dalle 11 del 2 ottobre, mentre per i punti vendita è necessario aspettare fino al 9 ottobre. La messa in vendita è prevista per le 11. Le modalità di consegna sono quelle abituali.

Alle date dei concerti si accompagneranno anche quelle degli instore. Il primo appuntamento è fissato per il 5 ottobre alla Feltrinelli di Bologna. Le date continueranno fino al 9 ottobre, con l’ultima appuntamento in programma a Milano, alla Mondadori di Piazza Duomo.

Il nuovo percorso discografico di Samuele Bersani è iniziato con la pubblicazione di Harakiri e continuerà con il rilascio di Cinema Samuele, atteso per il 2 ottobre. Nota anche la tracklist, con la quale l’artista ha voluto idealmente accompagnarci all’interno di 10 sale cinematografiche differenti.

Samuele Bersani ha voluto parlare così del nuovo album: