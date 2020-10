A poco più di trent’anni Lily Collins, protagonista della serie Emily in Paris, vanta già un discreto curriculum cinematografico e ora si appresta a fare il giro del mondo con la serie Netflix creata da Darren Starr, disponibile sulla piattaforma dal 2 ottobre.

La protagonista di Emily in Paris su Netflix è la figlia del celebre musicista inglese Phil Collins e dalla sua seconda moglie, l’americana Jill Tavelman: pur essendo nata Guilford, nel Sud Est dell’Inghilterra, Lily Collins si è trasferita a Los Angeles da bambina, dopo il divorzio dei genitori, seguendo la madre e iniziando a lavorare sin da giovanissima nel mondo dello spettacolo.

Classe 1989, laureata in giornalismo televisivo, Lily Colins ha recitato da sempre ma ha anche coltivato la passione per la scrittura: all’età di 2 anni è apparsa nella serie della BBC Growing Pains e a 5 anni è entrata per la prima volta in una compagnia teatrale. Da adolescente affianca alla recitazione le prime esperienze da giornalista, arrivando a scrivere per testate come Teen Vogue e il Los Angeles Times. Contemporaneamente inizia a sfilare in passerella, raggiungendo una certa fama al punto da essere eletta da Glamour modella internazionale dell’anno nel 2008.

Il primo ruolo cinematografico per Lily Collins arriva con The Blind Side nel 2009, accanto a Sandra Bullock, seguito da Priest nel 2011. Nello stesso anno appare nei film Abduction – Riprenditi la tua vita e The English Teacher. La grande occasione arriva con Biancaneve, nel 2012, in cui interpreta la protagonista al fianco di Julia Roberts (la regina cattiva) e Armie Hammer (il principe azzurro), dando prova anche delle sue doti canore con l’interpretazione della canzone della colonna sonora I Believe in Love (Mirror Mirror Mix), cover di Love di Nina Hart. Nel 2013 appare nel video musicale City of Angels dei Thirty Second to Mars, mentre l’anno successivo è la protagonista insieme a Sam Claflin di Scrivimi ancora, adattamento dell’omonimo romanzo di Cecelia Ahern. Un altro grande bagno di popolarità arriva nel 2013 col ruolo della protagonista quindicenne Clarissa “Clary” Fray nell’adattamento del primo romanzo della saga Shadowhunters – Città di Ossa, best-seller di Cassandra Clare. E parallelamente continua a fare da modella per grandi marchi, diventando testimonial di Lancôme.

Lily Collins per Lancôme

Nel 2017, oltre a recitare al fianco di Jake Gyllenhaal e Tilda Swinton, nel film Okja, Lily Collins riceve la sua prima nomination ai Golden Globe per il film L’Eccezione alla Regola, di Warren Beatty. Quell’anno è protagonista del film Netflix Fino all’Osso, in cui interpreta una ragazza affetta da anoressia nervosa. Nel 2019 ha fatto parte del cast del film Ted Bundy – Fascino Criminale, interpretando la fidanzata del celebre serial killer.

Tra le precedenti serie tv di Lily Collins figurano un’apparizione in 90210, reboot del cult anni Novanta Beverly Hills, e una partecipazione al pilot di The Last Tycoon, prodotta da Amazon Studios e basata sul romanzo Gli Ultimi Fuochi di Francis Scott Fitzgerald. Inoltre è apparsa ne I Miserabili, miniserie BBC adattamento dell’omonimo capolavoro di Hugo.

Nel 2019 viene annunciata la sua partecipazione alla serie Emily in Paris, in cui interpreta una giovane manager che arriva a Parigi come consulente di marketing per una grande azienda, un’opportunità di lavoro che si trasforma in un viaggio di formazione condito dal glamour della città dell’amore. Una serie che attinge a piene mani da Sex And The City, il capolavoro dello showrunner Darren Starr, e da Il Diavolo Veste Prada.

L’attrice ha appena annunciato che sposerà il fidanzato Charlie McDowell.