L’urna Champions è propizia per le formazioni italiane. Nonostante il gap di classificazione, i gironi Champions nei quali sono state inserite le formazioni tricolori. Solo la Juventus era nella prima fascia, quella riservata alle squadre vincitrici dei principali tornei continentali. Lazio, Inter ed Atalanta erano nella terza fascia Champions.

Nondimeno il sorteggio ha sorriso alle quattro paladine italiane. Nessun girone Champions è impossibile: Juventus ed Inter hanno un’autostrada spianata verso gli Ottavi di Finale; Lazio ed Atalanta dovranno confrontarsi con avversarie abbordabili. Ovviamente questo pronostico attende il conforto del terreno di gioco.

Ogni squadra che conquista il diritto a giocare la Champions è certamente temibile ma aver schivato le due finaliste 2020 Bayern e PSG oppure le favoritissime Chelsea ed Atletico Madrid rappresenta un vantaggio da non dilapidare.

Il girone B riporta l’Inter al Santiago Bernabeu dove i nerazzurri conquistarono la Champions. La sfida contro il Real esalta un classico della competizione. I due posti per gli Ottavi sembrano destinati proprio a queste due formazioni nettamente superiori a Shakthar e Borussia M.

Nel girone D, l’Atalanta si giocherà la qualificazione contro l’Ajax. Il Liverpool è candidato al primo posto, il Midijland al ruolo di mina vagante. Per gli orobici la grande soddisfazione di metter piede ad Anfield Road.

Nel girone F scende in campo la Lazio. Insieme agli uomini di Simone Inzaghi , si contenderanno il passaggio agli Ottavi Champions Zenit e Borussia D. mentre il Bruges cercherà di trovar gloria. Anche in questo caso, l’impresa appare alla portata dei biancocelesti che dovranno però come l’Atalanta dosare bene gli sforzi per non annaspare in campionato.

Nel girone G andrà in scena la sfida tra Messi (Barcellona) e Ronaldo ( Juventus). I bianconeri non dovrebbero aver difficoltà a mettersi alle spalle Dinamo Kiev e Ferencvaros. Ma ovviamente per gli uomini di Pirlo la vera Champions avrà inizio dagli Ottavi quando tenteranno l’assalto alla coppa più desiderata e beffarda costata la panchina a due allenatori, come Allegri e Sarri, negli ultimi due anni.