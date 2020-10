Ha da poco colpito il mercato internazionale il Samsung Galaxy S20 Fan Edition, suscitando parecchia curiosità tra gli addetti ai lavori e gli utenti finali. Il prezzo ufficiale a cui viene venduto è di 669 euro, ma su Amazon è già possibile reperirlo a meno, pagandolo 634,21 euro con spedizione gratuita. La transazione è sicura, il prodotto viene peraltro anche venduto e spedito dal colosso dell’e-commerce, con tutti i benefici che la cosa comporta. Il risparmio è di 34,79 euro: poco male per uno smartphone appena presentato. Il modello in questione corrisponde alla versione italiana 4G, nella colorazione Cloud White (disponibilità immediata, con l’opportunità di vedervelo recapitare a casa già domani 2 ottobre concludendo l’acquisto nel giro di poche ore e scegliendo l’opzione di consegna più veloce).

Ci teniamo a farvi sapere che il Samsung Galaxy S20 Fan Edition si presenta anche nel modello 5G, anch’esso in offerta su Amazon (al momento potrete pre-ordinarlo, visto che la data di uscita del prodotto è il 12 ottobre): in questo caso il prezzo sale a 660 euro invece di quello consigliato pari a 769 euro, ed il risparmio è di 109 euro.

La piattaforma e-commerce di Jeff Bezos si dimostra ancora una volta all’altezza della propria fama, applicando ad uno smartphone da pochissimo presentato (potete leggere in questo articolo le ragioni per cui presumibilmente il colosso di Seul ha deciso di puntarci), com’è il Samsung Galaxy S20 Fan Edition, uno sconto niente affatto male, che farà di sicuro salire il nervoso a tutti quegli utenti che hanno deciso di acquistare il dispositivo al day-one, presi dalla smania del momento. Come accade per quasi tutti i terminali Android, conviene aspettare anche solo qualche giorno per vedere scendere progressivamente il prezzo di listino, e vincere la scimmia, o comunque provarci. Approfitterete subito dell’offerta Amazon che coinvolge il Samsung Galaxy S20 Fan Edition, oppure aspetterete ancora?