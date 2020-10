Bugo al raduno del Fan Club di Vasco Rossi canta Anima Fragile a sorpresa. Anche Cristian Bugatti è grande fan di Vasco Rossi e non ne ha mai fatto un mistero. Più volte ha ribadito la sua stima nei confronti del Blasco, che ha avuto la possibilità di vedere nella giornata di ieri.

Bugo era infatti tra coloro che hanno preso parte al raduno ufficiale del Fan Club di Vasco Rossi tenutosi a Bologna, proprio ispirato alla canzone Anima Fragile.

Per Vasco Rossi e per i suoi fan è il 12° incontro, riservato a coloro che non hanno mai avuto – prima di questo momento – la possibilità di assistere a raduni precedenti organizzati dal Blasco Fan Club.

Ma quest’anno c’era anche un fan d’eccezione: il cantante Bugo, Cristian Bugatti.

Tra i banchi allestiti nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19 nella Sala Italia del Palazzo dei Congressi di Bologna, ieri pomeriggio un posto era occupato da Bugo che, ad un certo punto, si è alzato in piedi per intonare a squarciagola Anima Fragile.

La canzone del Blasco scelta da Bugo per l’improvvisazione è stata proprio quella che al 12° raduno dei fan ha dato il nome. Visibilmente emozionato, Bugo ha poi commentato la sua performance sui social: “Godimento totale”.

E anche Vasco Rossi ci ha tenuto particolarmente a sottolineare la sua presenza in un post. “È arrivato anche Bugo” ha scritto Vasco tirando le somme del suo raduno con in fan.

“12esimo Incontro. Anima Fragile. Primo incontro ravvicinato con voi al tempo del Covid! Bene…Tutto sommato… nonostante le mascherine ci siamo divertiti tutti”, ha scritto il Blasco sui social complimentandosi con i suoi seguaci per aver consentito lo svolgimento dell’evento nel pieno rispetto delle regole dovute all’emergenza sanitaria in corso e rispettando il distanziamento imposto occupando i posti a sedere in modo ordinato e preciso.