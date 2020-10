Non è passato troppo tempo dal lancio di Amazfit Band 5 negli USA che il prodotto risulta già disponibile anche per il mercato italiano. Antagonista della gemella Xiaomi Mi Band 5, Amazfit Band 5 riesce perfino a fare meglio, colmando alcune gravi mancanze. Il braccialetto intelligente non si discosta molto, lato design, dall’omologa, pur presentando, sotto il profilo delle funzionalità, due opzioni davvero interessanti. Amazfit Band 5 garantisce il monitoraggio della saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2) ed offre anche il supporto ad Amazon Alexa per ottenere in tempo reale risposte ai più disparati quesiti (sarà anche possibile ottenere traduzioni simultanee, oltre che impostare timer e sveglie). L’autonomia resta la stessa della Xiaomi Mi Band 5, ovvero di almeno 15 giorni no stop (almeno stando a quanto dichiarato dal produttore, che ricordiamo essere il medesimo rispetto alla controparte Xiaomi).

Non mancano la funzione PAI e SomnusCare, rispettivamente utili alla valutazione dell’attività fisica svolta e della qualità del sonno. Sono presenti anche il monitoraggio del livello di stress con i vari esercizi respiratori da fare per abbatterlo, del ciclo mestruale e la misurazione continua della frequenza cardiaca. In Italia la nuova Amazfit Band 5 può essere acquistare attraverso lo store ufficiale al prezzo di 44,90 euro, inizialmente in offerta rispetto al listino originale di 59 euro.

Se intendete approfittare dello sconto promozionale sappiate che, in questo caso, il costo di Amazfit Band 5 (la pagina di acquisto è disponibile a questo indirizzo) si avvicina di molto a quello previsto per la Xiaomi Mi Band 5, con in più la presenza del supporto ad Amazon Alexa e della misurazione della saturazione di ossigeno del sangue (che in questi tempi di Coronavirus risulta essere un’alleata preziosa per tenere sotto controllo il proprio stato di salute). Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.