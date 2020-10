Le novità per l’app di messaggistica WhatsApp sono costanti e prendono forma anche nell’ultima beta appena lanciata dagli sviluppatori per il sistema operativo Android, nella sua versione 2.20.201.10. I cambiamenti in ballo sono almeno tre per quanto riguarda gli user finali ma naturalmente ancora in sperimentazione e non nella versione finale del servizio.

La prima implementazione degli esperti nell’app riguarda una nuova modalità per silenziare le chat. Fino a questo momento l’utente aveva davanti a se la possibilità di zittire le conversazioni singole ma soprattutto quelle di gruppo per 8 ore, una settimana, un anno. Gli sviluppatori hanno eliminato quest’ultima possibilità e l’hanno sostituita con l’opzione “per sempre”. Lo scopo è ben chiaro, ossia rendere completamente inoffensivo uno o più contatti ritenuti fastidiosi e magari inopportuni.

La seconda novità per WhatsApp non è proprio tale e riguarda la gestione dello spazio di memoria in app. Di questo cambiamento si è parlato solo un paio di giorni fa con l’introduzione nella beta 2.20.201.9 ma ora, con l’ultimissima versione sperimentale del servizio, c’è stata una maggiore diffusione della nuova funzione per un maggiore numero di tester pubblici.

Ultima ma non meno importante opzione ora presente in WhatsApp si chiama Media Guidelines. Questa risulta essere forse l’implementazione più interessante in prova. Si tratta di una nuova schermata che verrà introdotta per allineare il testo agli adesivi per effetti grafici personalizzati e originali. Un esempio di una possibile resa in tal senso è visibile in apertura articolo così come riportata dal noto informatore WABetaInfo.

Ognuno dei cambiamenti qui riportati passerà attraverso una fase di test ancora lunga, molto probabilmente. Nel corso delle prossime beta vedremo dunque un’ulteriore perfezionamento delle funzioni, magari anche con la risoluzione di qualche bug di troppo. Tutte le novità dagli sviluppatori saranno commentate in nuovi approfondimenti sulle nostre pagine.