Zendaya – una giovane attrice che ha già ottenuto diversi riconoscimenti – presterà il volto a Ronnie Spector nel film dedicato alla cantante. Il lungometraggio – prodotto da A24 – sarà tratto dal libro Be My Baby (scritto dalla star del pop rock e da Vince Waldron).

La cantante Ronnie Spector.

La vita di Ronnie Spector, la frontwoman della band The Ronettes, sarà raccontata in un film. Secondo le prime indiscrezioni, la pellicola seguirà la sua formazione con il gruppo, l’incontro con Phil Spector, il suo divorzio, la lotta per ottenere nuovamente i diritti sulla sua musica e il periodo in cui la cantante incise il singolo Be My Baby, uno dei suoi successi più importanti. L’artista, nel 2007, è entrata a far parte della Rock and Roll Hall of Fame.

La canzone Be My Baby.

La sceneggiatura potrebbe essere affidata a Jackie Sibblies Drury, vincitrice del Premio Pulitzer per la drammaturgia nel 2019. La drammaturga statunitense ha ottenuto un enorme successo grazie al suo dramma intitolato Fairview.

Zendaya – che ha iniziato la sua carriera nel 2010 con la serie televisiva A Tutto Ritmo – durante gli ultimi anni ha riscosso un enorme successo. Pochi giorni fa, ad esempio, ha vinto il Premio Emmy come Miglior attrice in una serie drammatica con Euphoria (diventando l’attrice più giovane ad aver vinto questo premio). La 24enne ha recitato nella serie TV Euphoria e nel film Spider-Man: Far from Home. Zendaya fa anche parte del cast di Dune (qui il primo trailer ufficiale).