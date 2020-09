Dopo una’attesa piuttosto lunga e un’altrettanto lunga sequenza di voci di corridoio, Realme 7 e la variante Pro sono pronti a sbarcare anche in Italia. I vertici della compagnia hanno infatti confermato i rumor, andando ad annunciare che i due smartphone low cost approderanno nel Bel Paese il prossimo 7 ottobre. Una data importantissima per quanti sono interessati all’acquisto di uno dei due device mobile firmati dall’azienda cinese con sede a Shenzhen, ma pure per i semplici curiosi, che magari aspettano le prime recensioni online.

L’annuncio della data di uscita italiana di Realme 7 e Realme 7 Pro arriva oggi in un comunicato ufficiale, dalla viva voce di Madhav Sheth, divenuto CEO della divisione europea dell’azienda lo scorso mese di agosto:

La serie Realme 7 incarna lo spirito di Realme. È infatti un tuffo nel progresso. La serie 7 di Realme si basa su prestazioni, design e qualità – esattamente quello che i nostri 45 milioni di utenti globali si aspettano da noi. Come azienda di smartphone in più rapida crescita al mondo, siamo entusiasti di lanciare la serie Realme 7 in Europa.

L’azienda cinese non punta solo alla resistenza dei suoi nuovi dispositivi – i primi a superare la verifica di affidabilità di TÜV Rheinland -, ma pure sul sistema di ricarica, che sulla variante Pro si basa sulla tecnologia SuperDart – che può raggiungere i 65w. Basteranno allora solo 34 minuti per ricaricare completamente la batteria da 4500 mAh. Il modello base presenta invece una batteria da 5000 mAh, con ricarica a 30w. Per quanto riguarda i processori, abbiamo rispettivamente uno Snapdragon 720G e un Helio G95 di MediaTek, SoC progettati pensando espressamente agli appassionati di gaming. Sempre il Pro, poi, fa leva pure sulla fotografia, grazie alle sue quattro fotocamere posteriori e al sensore principale Sony IMX682 da 64MP.

A chiudere, il prezzo: Realme 7 costerà circa 175 euro per la combo 6/64GB e 195 euro per quella da 8/128GB, mentre il modello 7 Pro sarà proposto al pubblico italiano al prezzo di 230 euro per i 6/128GB e di circa 250 euro per la declinazione da 8/128GB dello smartphone.