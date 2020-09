Stop alle riprese di Chicago Med 6 a causa di un caso positivo sul set. Quest’anno sarà davvero complicato portare a casa le riprese degli episodi previsti delle nuove stagioni delle nostre amate serie tv e proprio uno dei gioiellini di Dick Wolf ne sa qualcosa visto che non è la prima volta che si trova alle prese con l’incubo Coronavirus anche se questa volta le cose sembrano diverse e un po’ più rischiose.

Secondo quanto riporta Deadline, infatti, sembra che questo sia il secondo caso positivo sul set di Chicago Med 6. Il primo, prodotto da un membro dell’equipaggio diverso dal risultato positivo di oggi, è arrivato il 24 settembre ma in quel momento le riprese non si sono fermate forse perché si trattava di una persona che non aveva avuto a che fare con i protagonisti sul set, ma questa volta è tutto molto diverso visto che si è optato per lo stop di due settimane.

Il dramma medico con sede a Chicago ha interrotto la produzione nelle scorse ore a causa di un caso positivo al Covid 19 venuto fuori durante un test rapido regolare, parte dei protocolli di sicurezza dello spettacolo. La persona in questione è un membro del team di produzione di un dipartimento della Zona A ed è stata subito allontanata dal set e mandata a casa secondo quanto riportano le fonti.

Secondo Deadline il ruolo dell’individuo colpito lo aveva spesso messo a stretta vicinanza ad altri membri del cast e della troupe ed è per questo che la Wolf Entertainment e Universal TV hanno deciso di sospendere la produzione per 14 giorni per massima cautela.

Il cast e la troupe sono stati appena informati della decisione anche se, al momento, sembra che questo non inciderà sulla messa in onda prevista il prossimo 11 novembre e nemmeno sul ritorno sul set delle sue “sorelle” ovvero Chicago PD e Chicago Fire. Naturalmente stiamo parlando di messa in onda americana visto che quella italiana è previsto non prima del 2021 inoltrato su Mediaset Premium e un paio di anni in chiaro su Italia1 dove proprio nei giorni scorsi abbiamo seguito gli episodi della quarta stagione di Chicago Med e domani assisteremo al gran finale.