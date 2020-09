Se c’è una cosa che non le fa difetto è la forza di carattere: Shannen Doherty ne ha dimostrata molta negli ultimi 5 anni, da quando combatte contro un cancro al seno che ha cambiato la sua vita. A dire il vero era nota per il suo temperamento sin dagli esordi di carriera, quando lasciò il ruolo di Brenda di Beverly Hills 90210 per presunti conflitti sul set, e anche anni dopo, quando il contrasto con la co-star Alyssa Milano fece sì che fosse licenziata dalla produzione di Streghe dopo 3 stagioni.

Ma il carattere fumantino non è la sua unica peculiarità: negli ultimi anni Shannen Doherty ha mostrato grande resilienza e forza di volontà nell’affrontare una malattia che ancora oggi, dopo la recidiva di inizio 2020, non le lascia tregua. Di recente anche il collega Jason Priestley, con cui ha condiviso l’esperienza di Beverly Hills e il recente revival della serie, ne ha elogiato lo spirito da combattente.

Ora è lei stessa a parlare della sua condizione, a spiegare cosa ha significato la malattia al di là dei sacrifici imposti dalle chemioterapie e dai farmaci, a fare un bilancio di cosa è cambiato nella sua vita dopo il cancro al seno che ha raggiunto lo stadio 4. Parlando alla rivista Elle, ha spiegato di aver ridimensionato radicalmente le sue priorità, cercando in se stessa la forza per non arrendersi al cancro.

Cerco di fare tesoro di tutti i piccoli momenti che la maggior parte delle persone non vede o non dà per scontati. Le piccole cose sono ingrandite per me. Abbiamo questo pozzo infinito dentro di noi, e si tratta solo di continuare a scavare in quel pozzo per avere la forza di affrontare le avversità – e in modo che possiamo anche vedere tutta la bellezza. (…) Ho iniziato a fare il punto della mia vita e delle cose che avevo fatto e delle cose che non avevo fatto. Come stavo con le persone.

Ma inevitabilmente Shannen Doherty ha iniziato anche a fare i conti con l’idea della morte, col fatto di dover dire addio alla sua famiglia e ai suoi cari, perché è un’eventualità che non può escludere. Tuttavia, il pensiero di dover esprimere le sue volontà e lasciare una sorta di testamento, fatto perlopiù di lettere e videomessaggi per le persone che ama, è ancora molto difficile da accettare.

Ci sono cose che devo dire a mia madre. Voglio che mio marito sappia cosa significa per me. Ma ogni volta che arriva il momento di farlo, mi sembra così definitivo. Sembra che tu stia firmando, e io non sto firmando. Mi sento come se fossi un essere umano molto, molto sano. È difficile chiudere con tutti quando ti senti come se potessi vivere altri 10 o 15 anni. (…) Ho ancora molta vita in me.

L’attrice dice di sentirsi in buona salute e di voler continuare a guardare alla vita con gratitudine, nonostante tutto.