Ultimo giorno del mese di settembre con qualche problema di troppo per alcuni italiani visto che la rete WindTre non funziona come dovrebbe. Le anomalie si stanno accentuando in queste ore ma già dalla notte scorsa e ancor prima nella serata di ieri, sono state diverse le testimonianze di utenti del vettore unificato per nulla soddisfatti della loro esperienza di navigazione. Cerchiamo dunque di fare il punto preciso dello stato del servizio, grazie anche all’ausilio di strumenti di monitoraggio come Downdetector.

Al momento di questa pubblicazione la rete WindTre non funziona maggiormente per quanto riguarda il servizio di linea fissa di casa. I clienti del vettore lamentano l’impossibilità di navigare con il loro accesso domestico oppure segnalano come le velocità di download e di upload siano ben lontane da quelle previste secondo contratto. Principale incriminato delle difficoltà odierne sarebbe il Ping troppo elevato e dunque dei tempi di latenza pure importanti al momento in cui si decide di stabilire una connessione. Qualche esempio relativo alle difficoltà con le quali si stanno scontrando gli utenti, per quanto riguarda proprio la linea fissa: anche una linea Fibra originariamente da 100 Mega non va oltre i 5 Mega con il valore di ben 90 di Ping. Le anomalie sono dunque reali e concrete per una certa fetta di clienti

Altre difficoltà, seppur in misura minore, sembrano riguardare anche il servizio mobile. La rete WindTre non funziona nel migliore dei modi pure su smartphone, almeno per un certo numero di utenti. Non si registra alcuna collocazione geografica specifica per le anomalie che riguardano tante regioni della penisola.

Aggiornamento 11:55 – Al momento non si registrano feedback dell’operatore unificato in merito alla natura delle anomalie. Se la rete WindTre non funziona ora al meglio, non possiamo ancora sapere se la situazione continuerà a restare tale nel corso delle prossime ore.