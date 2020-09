A chiunque è capitato di avere spazio non sufficiente per WhatsApp e tutti i suoi contenuti. Magari se in possesso di uno smartphone con storage limitato, in molti si sono visti costretti a cancellare alcune chat, in particolare i contenuti media ma con operazioni anche lunghe e laboriose. Gli sviluppatori dell’app di messaggistica hanno pensato ora di garantire una nuova funzione per gestire questo aspetto particolare, di facile utilizzo.

Come anticipato dal leaker WABetaInfo, la beta Android 2.20.201.9 mette sulla piazza proprio la nuova gestione dello spazio utilizzato da WhatsApp. Chi è un tester del servizio potrà subito beneficiare delle novità di seguito descritte effettuando il download proprio del pacchetto ora disponibile sul Play Store. Lo sviluppo della soluzione continuerà nelle prossime settimane e non sarà di certo disponibile nella sua release definitiva e finale tanto presto.

L’immagine di apertura articolo ci restituisce l’aspetto della nuova sezione in app. Chiunque dovesse riscontrate anomalie in caso di spazio non sufficiente per WhatsApp, potrebbe recarsi appunto nell’apposita schermata relativa alla gestione dello storage. Tre sarebbero le sotto-sezioni in cui ci si imbatterebbe:

la prima avrebbe l’aspetto di una barra e avrebbe lo scopo di restituire il dato prezioso di quanto spazio occupano i file multimediali all’interno di WHatsApp;

la seconda include una lista dei file condivisi e anche ordinati per dimensioni: a vista d’occhio si avrà subito l’informazione utile per intervenire in un modo o nell’altro con l’eliminazione di alcuni contenuti;

la terza sezione infine ordina le chat sulla base del loro ingombro in termini di spazio occupato.

Trattandosi della versione beta del servizio, i dettagli fin qui condivisi potrebbero cambiare anche significativamente prima della release finale. Ad ogni modo è lecito pensare che le novità fin qui descritte permetteranno di lasciarsi alle spalle più facilmente eventuali errori di spazio non sufficiente per WhatsApp.