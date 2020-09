Potrebbe arrivare tra non molto una brutta notizia sul fronte Netflix, anche qui in Italia. Stiamo parlando dei costi legati all’abbonamento richiesti alle varie tipologie di account, coi quali oggi possiamo andare al di là delle novità inerenti il palinsesto della piattaforma, come avete osservato di recente sulle nostre pagine. Nello specifico, pare che a breve ci possa essere un aumento dei prezzi di cui tener conto, considerando anche l’autorevolezza delle fonti nelle ultime ore.

Nuovi costi per l’abbonamento Netflix anche in Italia

L’argomento, nel dettaglio, è stato affrontato da BGR proprio in queste ore, con il sito che ha riportato le parole dell’analista Alex Giaimo di Jefferies. Quest’ultimo, infatti, prevede presto un “probabile” aumento dei prezzi di Netflix in Nord America e in Europa. A suo modo di vedere, è probabile una potenziale rimodulazione ed un aumento a breve e medio termine, nonostante lo staff abbia dichiarato nel primo trimestre del 2020 di non essere propenso a considerare un aumento dei costi.

Giaimo pensa che l’aumento “più probabile” dei prezzi colpirà gli utenti di Netflix in Europa, Medio Oriente e Africa. Si parla testualmente di 1 o 2 dollari, in attesa di capire quale sarà la conversione in Euro sotto questo punto di vista. Del resto, la non apertura di Netflix alla pubblicità rende quasi inevitabile questi scenari di tanto in tanto, come evidenziato dallo studioso: “Crediamo che Netflix possa aumentare i prezzi nei mercati internazionali data la sua libreria di contenuti sempre più approfondita e la proposta di valore per il consumatore“.

Ci saranno comunicazioni probabilmente a cavallo del 20 ottobre, quanto Netflix annuncerà i suoi nuovi ricavi. Sarà interessante osservare se le notizie riguardanti un possibile aumento dei prezzi arriveranno in quel periodo. Vi aspettate un aumento dei prezzi a stretto giro con l’abbonamento?