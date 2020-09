Per quando è prevista la presentazione del Huawei Mate 40? Quest’oggi 30 settembre raccogliamo un’indiscrezione ufficiosa sull’imminente lancio che già da tempo era stato collocato nel mese di ottobre. In queste ore sarebbe stata pure identificata la data del 22 come quella reale per il reveal del nuovo top di gamma.

ll giovane ma già noto leaker Teme su Twitter, solo pochi minuti fa, ha lanciato la sua indiscrezione parlando di lancio programmato per il prossimo 22 ottobre. A dire la verità e come evidenziato anche nel cinguettio qui riportato, l’informatore fa riferimento solo al modello Mate 40 Pro nella sua versione 5G ma è assurdo pensare che nel corso dell’evento non ci sia spazio anche per le altre varianti. Va ricordato che se ne attendono ben 4, come pure riportato in un precedente articolo: oltre al modello Pro già menzionato, ce ne sarebbe uno standard e ancora il Mate 40 RS Porsche Design e il Huawei Mate 40 Pro +.

Naturalmente manca ancora l’ufficialità della data di presentazione dei Huawei Mate 40 che potrebbe arrivare in breve tempo a questo punto. In attesa di conferme, non ci sono particolari dubbi su quanto già detto nelle scorse settimane. Il lancio delle dispositive ammiraglie (e non certo della variante Mate 40 Lite) sarebbe solo destinato al mercato cinese. In un primo momento dunque, i telefoni non saranno venduti oltre i confini del paese asiatico del produttore. La distribuzione in Europa e quindi anche in Italia potrebbe slittare anche molto oltre, nel 2021 ed il motivo di un simile ritardo è presto detto come facilmente intuibile. La pandemia Covid-19 ha inferto un rallentamento alle linee di produzione e lo stesso CEO Huawei Richard Yu, in una recente dichiarazione, ha presentato un simile scenario. Fra qualche settimana tuttavia, anche noi potremmo ammirare il nuovo device valutandone la buona fattura e la scheda tecnica, decidendo dunque se attenderlo o meno fra qualche mese.