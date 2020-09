Arrivano conferme sulla capacità della batteria del Samsung Galaxy S21 Ultra, che sembrerebbe non discostarsi affatto da quella che attualmente equipaggia il Galaxy S20 Ultra, non segnando alcuna innovazione nel passaggio da un top di gamma di una generazione a quello della generazione successiva. Come riportato da ‘SamMobile‘, la capacità della batteria con cui dovrebbe presentarsi il Samsung Galaxy S21 Ultra trova ulteriori riscontri negli ultimi documenti trapelati (Telecom authority 3C): si parla dell’unità EB-BG998ABY da 4.885 mAh (cifra che, arrotondata per eccesso, toccherà quota 5000mAh).

In pratica la capacità da una generazione all’altra dovrebbe restare la stessa, con buona pace di chi magari sperava in qualcosa di più. Il discorso vale anche per il Samsung Galaxy S21 nella sua versione base: la batteria di tale modello, contraddistinta dal codice prodotto EB-BG991ABY, dovrebbe garantire una capacità di 3880mAh, la medesima capacità riscontrata a bordo del Galaxy S20 (guadagnando, in compenso, il sistema di ricarica rapida a 65W). In ogni caso è presto per lamentarsi, visto che, come ormai dovreste sapere un po’ tutti quanti voi, l’autonomia di un qualsiasi smartphone passa per una lunga serie di fattori, tra cui quelli che menzioniamo a seguire: richieste energetiche da parte della CPU, dettagli tecnici dello schermo ed ottimizzazione software generale.

In ogni caso capiamo anche chi, nel leggere le indiscrezioni di cui sopra (che restano indiscrezioni fino a prova contraria), rimarrà un po’ deluso. Questo è quanto finora emerso sul conto della batteria del Samsung Galaxy S21 Ultra, che da top di gamma assoluto del prossimo anno qualcuno si sarebbe aspettato potesse aggiungere un maggior quantitativo di mAh (fattore che non sappiamo essere il solo a determinare un’autonomia più profonda, ci teniamo ad affermarlo ancora una volta a scanso di equivoci). Lasciamo lavorare tranquillo il colosso di Seul, che sa quello che fa. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.