Ha già qualche giorno di vita il Samsung Galaxy S20 Fan Edition, ma alcuni continuano a chiedersi il motivo che avrebbe spinto il colosso di Suel a commercializzarlo. Il portale ‘SamMobile‘, rifacendosi ad un rapporto proveniente dalla Corea del Sud, ha provato a spiegarselo, affermando che l’unica ragione possa risiedere nel parziale insuccesso delle vendite che ha contraddistinto i tre Samsung Galaxy S20, S20 Plus e S20 Ultra 5G. L’azienda asiatica ha dimostrato più e più volte che se un top di gamma riscuote la fama auspicata sarà poi in grado di mantenere un certo slancio nel tempo, che si traduce poi in un flusso costante di nuove opzioni di colore combinate a vendite meticolosamente mirate, e sempre incessanti (se dovessimo descrivere i primi 6, 9 mesi di molte ammiraglie non potremmo trovare parole migliori).

La serie dei Galaxy S20 ha preso una strada diversa, purtroppo per il colosso di Seul. La cosa più conveniente che la compagnia asiatica avrebbe potuto fare è rivalutare i modelli che già c’erano, e non lanciare uno smartphone che si trova esattamente a metà strada tra il Galaxy S20 ed il Galaxy S20 Plus, sia in termini di prezzo che di capacità. Questo è il modo in cui molti addetti ai lavori vicini alle questioni del produttore asiatico vedono le cose.

Si può dissentire oppure essere d’accordo con questa particolare teoria, ma sta di fatto che il colosso di Seul ha già comunicato che sarà sua intenzione proporre ogni anno la linea dei Fan Edition (non dovrebbe, però, esserci un Samsung Galaxy Note 20 Fan Edition, come precisato in questo articolo), probabilmente a prescindere dal successo che i top di gamma di turno riscuoteranno (non vediamo perché altrimenti l’azienda sudcoreana avrebbe dovuto esporsi in questo modo così plateale se le cose stessero diversamente). Voi che idea vi siete fatti in merito alla questione? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.