Ci sono state tante segnalazioni in questi giorni da parte degli utenti che si ritrovano con un Samsung Galaxy S8 e che, al contempo, si ritrovano con il modulo GPS non funzionante. Ho provato ad affrontare la situazione pochi giorni fa, con un primo report relativo all’impatto che l’aggiornamento di settembre 2020 ha avuto sul device, ma ora possiamo avere finalmente qualche certezza in più. Anche perché la patch è stata testata a sufficienza per avere qualche riferimento in più.

Questione GPS sul Samsung Galaxy S8 dopo l’aggiornamento di settembre

Ho prestato molta attenzione ai feedback degli utenti che hanno avuto la possibilità di scaricare subito l’aggiornamento di settembre, con la solita priorità assicurata a coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S8. Nello specifico, chi ha installato il pacchetto software rileva per ora una situazione immutata rispetto a quanto trapelato ad inizio mese, ragion per cui la nuova patch non sposta più di tanto. Di sicuro, le aspettative del pubblico andavano in altra direzione, considerando la portata dell’anomalia.

Ci sono anche testimonianze da parte di coloro che hanno avuto un contatto diretto con l’assistenza e che, allo stesso tempo, assicurano che ci sarà un aggiornamento specifico per il Samsung Galaxy S8 entro il mese di ottobre per mettersi alle spalle questo problema. Nulla di ufficiale, ma quantomeno un punto di riferimento minimo che in un momento storico particolare come questo possiamo fissare sul calendario.

Ovviamente, nel caso in cui abbiate avuto modo di scaricare l’aggiornamento in questione sul vostro Samsung Galaxy S8, non esitate a condividere con noi le impressioni maturate sul campo con un commento a fine articolo. Come vanno le cose? Fateci sapere lasciando un commento a fine articolo qui per noi.