Torna Mare Fuori, la fiction che mette al centro le storie di ragazzi che “sbagliano” ospiti dell’istituto di Pena Minorile di Napoli, le cui redini sono affidate alla protagonista, la direttrice Paola che ha il volto di Carolina Crescentini. L’appuntamento con la serie di Rai2 è fissato per oggi, mercoledì 30 settembre alle 21,20, per la regia di Carmine Elia e con due nuovi episodi dal titolo “Ogni famiglia ha le sue regole” e “Chi trova un amico trova un tesoro” in cui al centro ci saranno due protagoniste.

Nel primo episodio si tratta di Naditza, una habitué deIl’istituto, nel secondo, invece, della glaciale Viola dietro le sbarre per omicidio con l’aggravante della crudeltà.

🔴 Oggi ore 18.30 FB LIVE sulla pagina di #Rai2 🔴 👉 torna l'appuntamento in diretta per parlare di #MareFuori 📲 Moreno Amantini vi farà conoscere i protagonisti della serie, in attesa dei nuovi episodi 👉 questa sera in prima serata 📺 pic.twitter.com/YdeJuCzD0h — Rai2 (@RaiDue) September 30, 2020

La prima si fa arrestare per sfuggire al destino che la sua famiglia ha deciso per lei: sposarla in cambio di soldi a un cugino di venti anni più vecchio. Lei suona il piano come Filippo e scommette con le altre detenute che in pochi giorni riuscirà a conquistare Chiattillo. Quest’ultimo, invece, continua a sbagliare e quando usa le bugie per cercare di recuperare terreno nei confronti di Ciro, Pino ‘O Pazzo lo scopre, e per lui le cose si mettono male.

Ciro non vede l’ora di vendicare la morte di Nazzario Valletta, ucciso da Carmine, che si sente il cappio al collo: tutto quello da cui voleva smarcarsi è diventato realtà, ora è un detenuto con una minaccia che gli pesa sulla testa. Come finirà tra loro?

Nel secondo episodio, Nad entra in conflitto con la bella Viola che usa la sua influenza su tutti, Ciro compreso. La direttrice Paola ha un nuovo progetto a cui far partecipare sia le ragazze che i ragazzi e mentre il comandante Massimo è contrario, Beppe propone un corso di musica a cui Nad si appassiona insieme a Cardiotrap, pronto a cantare, e Filippo nei panni del maestro ma niente va come speravano. Filippo riesce a complicare ancora di più la sua situazione mentre Carmine in sala colloqui scopre che Nina è incinta.

Mare Fuori torna in onda anche mercoledì prossimo, il 7 ottobre, con Filippo ancora pronto per avere il suo posto al sole lontano dall’ombra di Pino mentre Carmine dovrà un po’ rivedere le sue priorità adesso che ha scoperto che presto diventerà padre. La direttrice nel frattempo viene informata della sparizione della lametta e così punisce i ragazzi sospendono qualche attività e così tutti incolpano Carmine. Solo quanto la tensione aumenta Filippo decide di dire la verità, cosa ne sarà di lui a quel punto?