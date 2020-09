Altra giornata importante quella che ci apprestiamo a vivere con Huawei P20 Lite. Nonostante non si parli di un top di gamma ed il fatto che siano trascorsi ben più di due anni dalla sua commercializzazione, infatti, oggi 30 settembre bisogna concentrarsi su un nuovo aggiornamento. E questo, va detto, ad un mese esatto di distanza da un altro pacchetto software che abbiamo avuto modo di analizzare anche sulle nostre pagine, come alcuni ricorderanno tramite il nostro articolo di fine agosto.

Dettagli preliminari sull’aggiornamento 368 per Huawei P20 Lite

Scendendo ulteriormente in dettagli, possiamo analizzare quanto riportato da Huawei Central, secondo cui non dobbiamo aspettarci rivoluzioni per lo smartphone una volta portato a termine il download del pacchetto software. A quanto pare, infatti, l’aggiornamento in questione dovrebbe portare con sé solo migliorie in termini di sicurezza, con un’anomalia critica risolta ed altri 19 problemi con priorità elevata che dovrebbero essere archiviati una volta effettuata l’installazione.

Per il resto, al momento posso solo aggiungere che l’upgrade sia incentrato su EMUI 9.1, con la versione 9.1.0.368 dopo l’installazione del precedente aggiornamento 9.1.0.355. Questo upgrade, nello specifico, ha una dimensione che ammonta a 216 MB. Solo una volta diffuso sul larga scala capiremo se il firmware porti con sé qualche novità extra che, almeno per ora, non è trapelata attraverso il changelog ufficiale del produttore cinese. Insomma, un segnale significativo, ma allo stesso tempo non in grado di scombussolare gli equilibri che abbiamo raggiunto con Huawei P20 Lite di recente.

Come sempre, l’invito è quello di lasciare un commento a fine articolo, nel caso in cui abbiate già avuto la possibilità di installare l’aggiornamento trapelato oggi 30 settembre per il vostro Huawei P20 Lite. Solo così, infatti, capiremo se ci siano effettivamente ulteriori features da mettere in evidenza tramite la patch.