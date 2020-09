I celebri assassini di casa Ubisoft sono pronti a tornare. Dopo gli apprezzati Assassin’s Creed Origins e Assassin’s Creed Odyssey, sarà infatti Assassin’s Creed Valhalla a regalare ai fan una nuova declinazione della celebre saga rosso sangue, ancora una volta con velleità da actionRPG. Il nuovo capitolo sarà uno dei titoli cross-gen di questa nuova stagione videoludica, il che significa che approderà non solo su PC, PlayStation 4 e Xbox One, ma pure sulle console di prossima generazione a marchio Sony e Microsoft, le attesissime PS5 e Xbox Series X – compresa la più economica Series S.

La data da cerchiare a più tinte di rosso sui propri calendari è quella del 10 novembre per le versioni old-gen e per quelle destinate alle piattaforme del colosso di Redmond, mentre il 19 dello stesso mese toccherà alla quinta PlayStation. E se è vero che il Assassin’s Creed Valhalla ci porterà a vivere le prime conquiste norrene in Inghilterra, nelle ultime ore il team di sviluppo d’Oltralpe ha deciso di sedurre ancora il popolo geek con un nuovo trailer. Lo stesso che, sottotitolato in italiano, narra parte della storia vichinga che toccheremo con mano e pad fra due mesi, e che potete gustarvi cliccando sul tasto Play poco più in basso:

Lo Story Trailer di Assassin’s Creed Valhalla si concentra in particolare sul protagonista – sia maschile che femminile, con libera scelta data ai giocatori come nel precedente Assassin’s Creed Odyssey -, chiamato Eivor. Si tratta di un guerriero vichingo audace e combattivo, ma pure fedele e leale, in particolare al fratello. Sarà suo e nostro compito guidare le fila norrene fuori dai confini della Norvegia, con l’obiettivo di conquistare una nuova casa nelle terre d’Albione. Il tutto con una sottotrama che mixa fatti storici e mito, in cui dovremo sventare una minaccia che incombe sul destino del mondo. Augurandovi buona visione, segnaliamo pure che Ubisoft ha pubblicato una serie di podcast su Spotify per approfondire il tessuto narrativo del suo videogioco.