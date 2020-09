Sarà presentato questa sera il Google Pixel 5, alle ore 20 ed insieme al fratello minore Pixel 4a 5G, di cui tanto abbiamo sentito parlare. Del device ormai si sa già tutto, anche se imbattersi in nuove foto dal vivo è cosa che ci fa sempre piacere. Le immagini sono state condivise da Jon Prosser, che non ha bisogno di presentazioni visto quanto si è già dimostrato affidabile in passato. Per l’occasione il Google Pixel 5 si è mostrato sia sul fronte che sul retro, per una panoramica assai completa a poche ore dal lancio. Le foto, oltre ad essere ben fatte, confermano in tutto e per tutti i dettagli emersi dalle precedenti indiscrezioni: non abbiamo dubbi che il dispositivo ritratto corrisponda realmente al Google Pixel 5.

Late night Pixel 5 leak, if you’re up. 👋 pic.twitter.com/Jtegn7x4iH — Jon Prosser (@jon_prosser) September 30, 2020

Come potete vedere anche voi, la parte frontale non ha nulla a che vedere col passato, come a voler porre una netta linea di demarcazione rispetto a quello che è stato. Le cornici sembrano più sottili, e per questo lo schermo di dimensioni maggiori, nonostante si stia parlando di un 6 pollici. L’aspetto del Google Pixel 5 è decisamente moderno, cosa che nelle precedenti generazioni poco è avvenuta, prediligendo sempre e comunque le funzionalità all’estetica.

La parte posteriore è realizzata in alluminio riciclato al 100%, e trasuda un certo minimalismo. Il comparto fotografico, sotto al quale trova posto il lettore di impronte digitali, è contenuto in un inserto di forma rettangolare che molto ricorda quello dei Google Pixel 4. Chi di voi ha voglia di saperne di più dovrà aspettare il rintocco delle ore 20, quando sappiamo essere in programma l’evento di lancio di Google Pixel 5, in gradita compagnia del Pixel 4a 5G (altro device che desta molta curiosità). Se volete rivolgerci qualche domanda in particolare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.