La frecciatina di Fedez contro i giornalisti arriva a poche ore dalla denuncia del Codacons ai danni di Chiara Ferragni. A questo giro il rapper tuona sulle testate giornalistiche colpevoli, secondo le sue parole, di dare spazio “a queste stro***te” solamente per fare notizia.

Ricordiamo, infatti, che il Codacons ha denunciato Chiara Ferragni a seguito di un’immagine che la mostra nei panni della Madonna con il figlio Leone tra le braccia, una composizione che rappresenterebbe “una grave mancanza di rispetto per i cristiani” e per questo l’associazione ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica e al Ministro Dario Franceschini.

Fedez aveva già scherzato sul caso dicendo: “Mi mancavano”. Ricordiamo, infatti, che il rapper è già stato oggetto di denuncia da parte del Codacons specialmente a seguito delle donazioni a favore del San Raffaele di Milano durante l’emergenza COVID19.

In un tweet postato nelle ultime ore, invece, arriva l’attacco di Fedez contro i giornalisti. Lo fa, il rapper, postando l’estratto di un servizio in cui si fanno notare i tantissimi articoli dedicati al Codacons da parte delle testate giornalistiche. In poche parole, come conclude il video: “La cosa che viene più esposta è il Codacons stesso”. Parole condivise anche da Carlo Calenda che aggiunge: “Il nulla vestito da esposto”.

La battaglia tra Fedez e il Codacons, dunque, non si ferma. A questo giro però il rapper fa notare che finché ci saranno testate giornalistiche che riprendono tutti gli esposti dell’associazione di Rienzi, la stessa associazione avrà sempre forza e continuerà ad attaccare oggi Burioni, oggi Chiara Ferragni, oggi Fedez e domani tantissime altre realtà.

“La prossima volta che in un articolo leggerete Codacons ringraziate le testate “giornalistiche” che danno spazio a queste str***ate, perché un titolo eclatante vale molto di più di una sana informazione. Purtroppo”.

Con questo si spiega la provocazione di Fedez contro i giornalisti: senza i “titoloni” il Codacons non avrebbe peso nell’opinione pubblica, perciò il rapper invoca la vera informazione che definisce “sana” che, secondo lui, verrebbe dopo la caccia al titolo sensazionalistico.