Ha molto scosso l’opinione pubblica la vicenda del bambino di 11 anni suicida a Napoli, che in qualche modo potrebbe intrecciarsi al folle gioco di Jonathan Galindo, personaggio inventato di cui vi abbiamo già parlato a luglio scorso. Tutto potrebbe esere iniziato con una richiesta di amicizia inviata su Facebook, Instagram o Tik Tok da parte di questo fantomatico uomo mascherato da Pippo, il celebre cartone animato della Disney. Una volta accettata la richiesta di amicizia purtroppo la vittima viene risucchiata da un vortice sempre più grande fatto di prove dalla difficoltà progressiva, che sfociano in autolesionismo ed in alcuni casi nella morte.

Stando a quanto riportato da ‘ilmessaggero.it‘, non si esclude possa essere stata questa la molla ad avere spinto il bambino di 11 anni suicida a Napoli a gettarsi nel vuoto. Le forze dell’ordine stanno indagando in questa direzione (sono stati sequestrati lo smartphone e la console di gioco della vittima) dopo aver preso visione sulle chat dei genitori dei compagni del piccolo video e link che si ricollegherebbero direttamente a Jonathan Galindo. Il fenomeno si è diffuso prima negli Stati Uniti, arrivando pian piano anche in Europa, a partire da Spagna e Germania, ed infine in Italia.

Come sopra vi dicevamo, una volta accettata la richiesta di amicizia da parte di Jonathan Galindo, che adesca soprattutto i giovanissimi, è tutto un crescendo di prove da superare (come quella di incidersi sulla lancia le proprie iniziali con una lama, oppure il numero del diavolo ‘666’), fino a quelle più assurde, difficili anche solo da immaginare. La challenga ha molto in comune con il fenomeno ‘Blue Whale‘ di qualche anno fa, che ricordiamo aver causato in Russia più di 100 morti. Jonathan Galindo nasce da una maschera realizzata dal produttore di effetti speciali cinematografici Samuel Catnipnik, chiaramente per tutt’altro scopo: purtroppo qualche testa bacata si è divertito a sfruttarla per dare luogo a questo gioco folle, che speriamo possa presto essere debellato.